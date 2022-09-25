Виктория Боня: У Собчак при силе ума нет силы духа

Виктория Боня высказала свое мнение относительно Ксении Собчак. Экс-участница «Дома-2» уверена, что у бывшей ведущей популярного шоу при силе ума нет силы духа.

После участия в знаменитом реалити Виктория Боня смогла удержаться на волне успеха и даже стать частой гостьей Каннского кинофестиваля. Теперь ее деятельность расширилась, и она стала ведущей новой передачи на российском телевидении. В программе «Злые языки» она смело комментирует те или иные события в стране, не стесняясь поднимать самые острые темы. Так, в одном из выпусков коснулась личности Ксении Собчак.

По мнению Виктории Бони, которая стала медиаперсоной еще в 2006 году, бывшая кандидат на пост президента РФ не имеет необходимой для этого силы духа. Светская львица признает, что Собчак является очень умным человеком, однако этого мало, если нет достаточной воли отстаивать свои принципы. Без силы духа невозможно достигнуть тех высот, которые наметила для себя Ксения Анатольевна.

При этом целенаправленно Боня не нападает ни на кого, однако при необходимости обороняться, может «взять меч и отрубить голову». Ксению Собчак она считает просто хайпующей персоной, однако не умеющей затем отвечать за свои слова. Викторию Боню возмущает, что селебрити перемывают кости друг другу в соцетях. Сама же она никогда не поступает подобным образом. Стоит отметить, что уже многие годы обе светские львицы считаются едва ли не лютыми врагами. Однако Боня считает, что Ксении Собчак не так то просто сломить или обмануть ее, так как сама модель, которой в ноябре исполнится уже 43 года, выросла в местности, где вместо музеев и скульптур достопримечательностями были тюрьмы. Сейчас же Боня часто проживает за границей, где строит успешную карьеру, в том числе, в Монако.