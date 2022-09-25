“Я снова могу жить и работать”: онкобольной Заворотнюк выпал шанс на полное исцеление

Вся страна переживает за любимую “прекрасную няню” и молится за нее. Много лет от звезды нет ни слуху ни духу, а злые языки так и норовят ее похоронить. Однако Анастасия Заворотнюк держится молодцом, а тем временем крепнут и надежды на лучшее.

Британские ученые сделали сенсационный прорыв: нашли эффективное средство борьбы с онкологией. Девяти добровольцам с разными видами рака вводили экспериментальный препарат, содержащий генно-модифицированный вирус герпеса RP2. Результат не заставил себя ждать: у трех человек опухоли уменьшились, а еще одному удалось молниеносно выздороветь.

Тем самым счастливчиком стал 39-летний строитель Кшистоф Войковский. Ранее врачи фактически подписали ему смертный приговор. Однако всего за пять недель лечения экспериментальным препаратом мужчина поборол недуг. Выходит, больная раком мозга Анастасия Заворотнюк тоже имеет шанс на полное исцеление.

“Я уже два года как избавился от рака, это настоящее чудо, другого слова не подобрать. Я снова могу жить, проводить время с семьей и работать”, — поделился впечатлениями Кшистоф.

Генно–модифицированный вирус RP2 размножается внутри раковых клеток, чтобы уничтожить их изнутри, а также блокирует белок CTLA-4, снимая тормоза с иммунной системы и повышая ее способность разрушать раковые клетки. Если Анастасия Заворотнюк решится на этот способ борьбы с болезнью, возможно, мы снова сможем увидеть ее сияющей и счастливой.