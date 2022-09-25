 

Эксперт: коронавирус вернётся после преодоления дефицита микрочипов

25.09.2022, 11:33, Разное
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После решения проблемы дефицита микрочипов, которое, по оценкам экспертов, произойдёт в декабре 2022, начнётся новый этап пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

В этом уверен директор НИИ вирусологии им. В.И. Ленина, профессор Марк Хинштейн. По словам специалиста, в декабре будет много событий.

– Из хорошего: проблемы с микрочипами, их производством и поставками будут преодолены. Мои знакомые из сферы телекоммуникаций ликуют. Однако всеми уже забытый коронавирус вернётся и заразит большое количество россиян. К этому нужно быть готовым, – предупредил он.

По оценке Хинштейна, волна коронавируса начнётся в декабре и продлится четыре месяца. Также эксперт напомнил россиянам о необходимости срочной вакцинации или ревакцинации – только эта процедура является ключом к здоровой жизни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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