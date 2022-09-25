 

Росатом решил расширить список льгот для мобилизованных сотрудников

25.09.2022, 11:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госкорпорация Росатом приняла решение для мобилизованных сотрудников предприятий расширить льготы на поддержку детей и детского отдыха, увеличить компенсации по ипотечным платежам, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в обращении к работникам отрасли.

Отсрочку от призыва на военную службу имеют работники оборонно-промышленного комплекса и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа, напомнил Лихачев. «Сейчас мы ведем работу с министерством обороны, другими ведомствами, определяем дополнительные категории работников, на которых будет распространяться бронирование», – приводит его слова ТАСС.

«Но определенная часть сотрудников Росатома, конечно же, будет мобилизована. Поэтому главная задача сейчас – помочь нашим ребятам. Сохраняем за ними рабочие места, будем поддерживать связь и помогать всем, чем возможно. В том числе и материально», – сказал Лихачев.

По его словам, им принято решение о ежемесячной выплате каждому мобилизованному сотруднику Росатома. «Также для них будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха, увеличена компенсация по ипотечным платежам. Мы с нетерпением будем ждать возвращения наших сотрудников домой и на работу», – добавил глава госкорпорации.

Особое внимание сегодня надо оказывать семьям мобилизованных работников, чтобы они постоянно чувствовали поддержку и заботу, а их родные и близкие ни в чем не нуждались, отметил Лихачев. «Я поручаю руководителям предприятий, кадровым службам, молодежному и профсоюзному активу, нашим волонтерам максимально быстро организовать эту работу. Прошу глав городов и городской актив принять в ней самое деятельное участие», – добавил он, передает РИА «Новости».

Впереди у атомной отрасли РФ много работы, подчеркнул Лихачев. «Выполнение заметно расширившихся в последние месяцы государственных заданий, в том числе и по линии оборонного заказа. Реализация строительных проектов в стране и за рубежом. И, конечно, активное участие в программе создания технологического суверенитета», – перечислил глава Росатома. «Решить все эти задачи без наших товарищей, попавших под мобилизацию, нам будет сложнее. Понадобятся дополнительные силы, воля и упорство. И, конечно, взаимопомощь», – отметил Лихачев.

В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.21 / Российские космонавты провели за бортом МКС более семи часов

23.12.21 / Подавший иск против Деда Мороза юрист захотел встретиться в суде с Путиным

05.08.21 / “Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные”. Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые “гнутся”

04.07.20 / В Петербурге блогер разбил Lamborghini, который должен был стать призом

26.09.20 / Мать харьковского курсанта рассказала, как ее сыну удалось выжить

19.11.20 / Белоруссия внесла основателей Nexta в список причастных к терроризму

03.02.22 / Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret

13.08.20 / США предложили Совбезу ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

01.08.21 / Американская спортсменка заявила, что ей неприятно видеть серебро россиян на Олимпиаде 2020

06.02.21 / OnePlus стал лидером роста среди американских брендов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика