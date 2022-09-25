Украина использовала разведданые НАТО при обстреле на гостиницы в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гостинице в центре Херсона по разведданным и наводке представителей НАТО, сообщил представитель правоохранительных органов Херсонской области.

«Удар по гостинице был явно нанесен при помощи представителей НАТО, по их разведданным и по их наводке», – сказал он.

Ранее в администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.

Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела погиб экс-депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Алексей Журавко.

Напомним, утром в воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.

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