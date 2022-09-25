 

Алек и Хилария Болдуин стали родителями в седьмой раз: первые фото и другие подробности

25.09.2022, 11:10, Разное
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Радостные новости в семье Алека Болдуина – в минувший четверг его супруга Хилария родила девочку. Об этом счастливые родители рассказали сами – в соцсетях опубликовали трогательный ролик из первых снимков малышки, сделанных сразу после родов, а в подписи к нему указали ключевые параметры: вес – 6 фунтов 13 унций (около 2,8 кг), дату рождения – 22 сентября и имя новорожденной.

Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту, Иларию Каталину Ирену, – написала Хилария, добавив, что и с ней, и с малышкой все в порядке и обе чувствуют себя отлично. 

Крошка Илария для 64-летнего Алека Болдуина и его супруги, 38-летней Хиларии, уже седьмой общий ребенок. Вместе они воспитывают 8-летнюю Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, а также 2-летнегоо Эдуардо и годовалую Марию Лусию, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери. Кроме них у Алека есть старшая дочь – 26 летняя Айрленд, которую Болдиун вырастил вместе с бывшей женой Ким Бейсингер.

О том, как дети отнеслись к появлению на свет маленькой сестренки, Хилария написала так:

 Братья и сестры Болдуинито проводят целый день, пеленая ее и приветствуя ее в нашем доме, – и подтвердила сказанное серией сентиментальных кадров малышки в объятиях старших братьев.

Напомним,  в конце марта Хилария объявила, что ожидает еще одного малыша. А в мае рассказала, что у них с супругом родится девочка. К слову, пол ребенка звездные родители узнали за пару месяцев до того, но поначалу отказались говорить об этом публично. По признанию Хиларии, она решила подождать из-за двух пережитых выкидышей в 2019 году.

Я потеряла ребенка на четвертом месяце, может быть, кто-то из вас это помнит. Я думаю о ней каждый день и понимаю, что в материнстве есть своя красота и своя тьма.

 


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