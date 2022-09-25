В отличие от Трампа, Байден не справляется с экономическими вызовами

Крупнейшие банки, компании и ведущие экономисты предупреждают о турбулентности в американской экономике и опасаются затяжного периода спада, пишет телеведущая Лора Ингрэм в эфире своего телешоу The Ingraham Angle. Администрации Байдена нужно было следовать курсу, заданному Трампом, но они лишь нанесли больший вред пострадавшей от ковида экономике, подчеркнула ведущая.

Тем временем Goldman Sachs (финансовый конгломерат, один из крупнейших инвестиционных банков. — ИноТВ) снижает оценки роста на 16 процентов. Bank of America предупреждает о крахе рынка облигаций. А цены на топливо перестали снижаться. Другой важный индикатор хаоса, с которым мы все сталкиваемся, — это позиция FedEx: компания сокращает чисто полётов, откладывает реализацию проектов и закрывает офисы, чтобы сэкономить 2,7 миллиарда долларов в этом финансовом году. Это очень, очень плохо! А руководитель аппарата Белого дома, естественно, только и оправдывается за то, что мы сейчас обнаруживаем себя на дне глубокого оврага!

РОН КЛЕЙН, руководитель аппарата Белого дома: Можно легко забыть о том, что, когда Джо Байден занял президентское кресло, мы включали телевизор ночью и видели, как люди на футбольных стадионах стоят в очередях за едой. Предприниматели прекращали работу, закрывались школы. Поэтому нам нужны были экономические меры, которые бы решили эти проблемы.



Рон, когда Байден пришёл к власти, вы все были ответственны за экономические трудности! После того, как была проведена вакцинация и наблюдался быстрый рост потребительского спроса, когда республиканские штаты уже несколько месяцев не прибегали к локдаунам, всё, что вам нужно было сделать, — это двигаться на автопилоте! Просто откройте те места, которые были закрыты, отправьте людей обратно на работу, сократите госрасходы. Всё было схвачено! Но вместо этого Байден объявил бессмысленные «сто дней масочного режима», помните? Конечно, это длилось куда дольше. И, разумеется, Белый дом ввёл губительные меры обязательной вакцинации, которые распространились на федеральных подрядчиков, федеральных работников. В итоге у нас выявилась нехватка пилотов, нехватка работников сферы здравоохранения, к тому же многие федеральные работники попросту не вернулись (после снятия коронавирусных ограничений. — ИноТВ). Сейчас у нас наблюдается пугающее снижение числа новобранцев в вооружённых силах, что также от части связано с байденовской политикой обязательной вакцинации. Таким образом Байден со своей командой фанатиков разрушили экономику, спровоцировав множество разнообразных и серьёзных «побочных эффектов». Вспомним: за четыре года правления Трампа доходность рынка была феноменальна (рост на 56 процентов в 2017—2021 годах, согласно продемонстрированным данным). Посмотрите, что произошло при Байдене! Существенна разница и в показателях инфляции (на январь 2021 года — 1,4 процента, по состоянию на август 2022 года на уровне 8,3 процента). Более того, новый анализ, представленный сегодня компанией Heritage Foundation, показал, что среднестатистический американец потерял 4200 долларов от общегодового дохода с тех пор, как Байден стал президентом. Это аннулировало рост благосостояния, достигнутый при администрации Трампа. Ларри Саммерс (бывший министр финансов США. — ИноТВ) предупреждал весной 2021 года, что тучи сгущаются! Но Байден, Клейн и Йеллен лишь отмахнулись. Это фанатики, они были непреклонны в своём стремлении свершить «зелёную перестройку» Америки. И не важно, какой вред они нанесли американским семьям в процессе, это их не волнует! Они тратили бюджет как в последний раз, будто деньги растут на деревьях! Они дали громкие невыполнимые обещания, чтобы их нечестную «зелёную» сделку одобрили в конгрессе. Она не получила поддержки республиканцев. Сейчас всё, что им остаётся, — это винить человека, у которого не было другого выбора, председателя Федеральной резервной системы.

ГОСТЬ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ: Думаю, ФРС принимает слишком жёсткие меры, они совершают абсолютно такую же ошибку, что и год назад!



ГОСТЬ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ: Думаю, сейчас действия Пауэлла (председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы. — ИноТВ) представляют скорее проблему, нежели решение.



Они (продемократические медиа. — ИноТВ) заявляют, что, повышая процентные ставки, ФРС переусердствует. Они предупредили об общей негативной реакции на действия ФРС и назвали повышение ставок жестоким, а также отметили, что политика Федеральной резервной системы вводит рынок в замешательство и наносит вред экономике. Прибегнем к реальным фактам: именно Байден переназначил Пауэлла на эту должность! Весной 2021 года в телепередаче The Ingraham Angle мы рассуждали о том, что Пауэлл допускает ошибку, не занимаясь проблемой инфляции.

ЛОРА ИНГРЭМ, телеведущая: На каком основании Джером Пауэлл должен быть назначен на второй срок в качестве главы ФРС? Его провал в деле быстрого ответа на инфляционные опасения должен означать для него сложение полномочий.



Демократы не возьмут на себя ответственность за страдания, которые они сейчас причиняют всем американцам. Всё, что они могут сделать, — это кричать «6 января!» (дата штурма Капитолия сторонниками Трампа. — ИноТВ) и «аборты!» снова и снова. Они могут быть зациклены на Трампе, и на этом всё! Но больше абортов и выступлений Лиз Чейни на Капитолийском холме не помогут вам покрыть траты на продукты или наполнить бак вашей машины, и, конечно же, это не поможет восполнить ваши пенсионные счета.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2022 года.