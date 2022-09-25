 

За пять лет детская смертность от передозировок в Лос-Анджелесе выросла на 1700%

25.09.2022, 10:43, Разное
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В США повсеместно растёт число погибших от передозировок фентанилом. Жертвами засчастую становятся школьники-подростки, пишет телеканал NBC. В Лос-Анджелесе бьют тревогу и завозят в детские сады и школы препараты для предотвращения последствий передозировки наркотическими веществами, подчёркивается в сюжете.

Сегодня в одном из крупнейших школьных округов страны заявили, что отныне во все детские сады и школы до 12-го класса будет поставляться препарат «Наркан», чтобы предотвратить последствия передозировок. Как сообщили в полиции, в прошлом месяце такие случаи были отмечены по крайней мере у 7 учеников и были спровоцированы таблетками, вероятно содержащими фентанил.

РОБЕРТО КАРВАЛЬЮ, управляющий объединённым школьным округом Лос-Анджелеса: Мы переживаем катастрофическую эпидемию.
 
Последний случай передозировки — 15-летний подросток, которого в прошлую субботу
нашли без сознания у него дома, сообщают офицеры полиции. Команда журналистов-расследователей NBC LA обнаружила, что количество смертей, связанных с фентанилом, в округе Лос-Анджелес выросло на 1700 процентов. Со 100 случаев в 2016 году до более чем 1600 случаев в 2021 году. Многие из погибших — это молодые люди. Заявление о завозе «Наркана» прозвучало спустя неделю после того, как другой 15-летний подросток Мелани Рамос умерла от передозировки таблетками в туалете своей школы, сообщают официальные лица.

МАТЬ ПОГИБШЕЙ: Моей дочери было 15 лет, она была так молода. Они дети, они не знают (что делают. — ИноТВ).

Её семья просит школы делать больше для того, чтобы защитить её и других учеников.

МАРГАРИТА ГОНСАЛЕЗ, бабушка погибшей: Школы и учителя должны более тщательно относиться к своей работе. Кажется, что они подвели нас.
 
Двое подростков были арестованы в связи с несколькими случаями передозировок, в том числе смертью девушки, упомянутой ранее.

РОБЕРТО КАРВАЛЬЮ: Основа нашего сообщества уничтожается. По одному ребёнку, по одной душе, одной за другой.

НИКОЛАС МЭТЬЮЗ, основатель центра лечения наркомании Stillwater Behavioral Health: Мы не решаем проблему глобально — это в краткосрочной перспективе мешает нам достичь долгосрочного решения.
 
Николас Мэтьюз в подростковом возрасте был опиоидным наркоманом. Сейчас он управляет центром лечения наркомании в Калифорнии.

НИКОЛАС МЭТЬЮЗ: Немедленное решение — снизить вред, позволив людям протестировать имеющиеся у них вещества на наличие в них фентанила, убедиться в том, что «Наркан» и другие препараты, которые могут спасти жизнь, есть в наличии.

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии на этой неделе разослал директорам школ письмо, предупредив их о потенциально смертельном наркотике, который они назвали «радужный фентанил». Он бывает в форме порошка и таблеток разных цветов, форм, размеров и, по их словам, может привлечь молодых людей. В июле лосанджелесское подразделение Управления по борьбе с наркотиками изъяло порядка миллиона таблеток в Инглвуде — это рекордное количество. Рост числа случаев передозировок опиоидами среди подростков наблюдается не только в Лос-Анджелесе, но и по всей стране. Согласно аналитической справке, составленной на основе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году фентанил стал причиной 77 процентов смертей от передозировки. Только взгляните на резкий рост смертности от фентанила по сравнению с другими веществами.

НИКОЛАС МЭТЬЮЗ: Я помню, когда я был моложе, передозировки происходили из-за внутривенного введения наркотиков. Нужно было вколоть вещество, чтобы случилась передозировка. А теперь мы видим, как это происходит после того, как люди пьют таблетки. Это очень, очень страшно.
 
Эксперты говорят, что школам нужно готовиться к худшему. Но первым важным шагом могут быть беседы родителей с их детьми об использовании наркотиков в безопасных местах — это может быть наилучшей мерой для предотвращения употребления наркотических веществ.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2022 года.


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