 

Володин пообещал разобраться с нарушениями в ходе мобилизации

25.09.2022, 10:25, Разное
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Спикер напомнил, что частичная мобилизация регулируется федеральными законами, указами президента РФ, постановлениями правительства и приказами Минобороны.

Володин рассказал, что от граждан поступают обращения относительно нарушений в ходе мобилизации. С каждым случаем депутаты будут разбираться отдельно, пообещал политик.

“К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От ее эффективности зависит боеспособность наших Вооружённых сил, решение задач специальной военной операции”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он призвал подписчиков сообщать о нарушениях. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, подчеркнул он.

Ранее Володин сообщил, что на следующей неделе депутаты рассмотрят вопросы гарантий для мобилизованных граждан. Речь идет о сохранении рабочих мест, кредитных каникулах, отмене пеней по оплате жилищно-коммунальных услуг на период участия в специальной операции и других инициативах.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.


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