Горчично-желтый и карминовый красный: свежие новинки маникюра на октябрь

Осень принесла нам много интересных идей нейл-арта. Тенденции красоты в октябре будут разнообразны. Они варьируются от минималистичного дизайна до хромированных и гламурных оттенков. У вас будет возможность выбрать самый подходящий цвет и рисунок из множества вариантов. В статье мы познакомим вас с новинками маникюра на октябрь.

Нюдовые оттенки

В октябре будут по-прежнему популярны нюдовые оттенки. Добавьте к прозрачному маникюру блестящий металлический декор. Это могут быть полумесяцы у основания ногтя или другие минималистичные украшения на ваш выбор.

Маникюр “глазированный пончик”

Маникюр “глазированный пончик” появился летом 2022 года, но уже успел завоевать популярность. Он будет оставаться в тренде и в октябре.

Чтобы создать такой маникюр, необходимо покрыть ногти лаком телесного цвета. Когда он высохнет, нужно нанести сверху эмаль с перламутровым эффектом. Такое покрытие напоминает глазурь на пончиках.

Осенний френч

Французский маникюр – вечная классика. В октябре 2022 года он не утратит популярности. Осенние тенденции связаны с двумя видами френча.

Первый вариант – это классический французский маникюр с основой телесного цвета и белыми кончиками. Он сочетается с любой формой ногтей и придает рукам изысканный вид.

Другой вариант – френч с цветным кончиком. Наибольшей популярностью будут пользоваться бордовые, коричневые и черные тона. Вы можете дополнить французский маникюр дугообразными линиями у основания ногтя.

Хромированные ногти

Хромированные ногти станут одним из трендов октября 2022 года. Они помогут вам создать смелый образ. В моде будут любые яркие оттенки хромового лака.

Если вы не хотите красить все ногти в хромированные металлические тона, то вы можете использовать более минималистичные варианты. Например, можно сделать французский маникюр с хромовым кончиком. Такой дизайн идеально подходит для коротких ногтей.

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Карминовый красный

Карминовый красный маникюр всегда будет в моде. Это один из популярных цветов осени. Такой оттенок оживит любой наряд.

Вы можете создать однотонный дизайн в красных тонах, а также использовать этот оттенок в качестве основы для рисунка или обрамления французского маникюра.

Горчично-желтый

Горчично-желтый маникюр напомнит нам о солнечном лете. Это также цвет осенних листьев. Он отлично сочетается с разными рисунками.

Цвет хаки

Хаки – один из самых модных цветов осени 2022 года. Он будет преобладать не только в гардеробе, но и в маникюре.

Вы можете использовать разные оттенки этого цвета. Маникюр цвета хаки подойдет неординарным женщинам, предпочитающим смелый стиль. Чтобы этот оттенок не выглядел агрессивно, не используйте его на слишком длинных и заостренных ногтях. Придайте ногтевым пластинам естественную форму, например, овальную или квадратную.

Теплый коричневый

Маникюр теплого-коричневого цвета напоминает об осенней природе. Он подходит к ногтям любой формы. Этот оттенок красив сам по себе, поэтому его не стоит перегружать декором. По желанию вы можете добавить минималистичный и сдержанный дизайн.

Заключение

Если вы делаете осенний маникюр самостоятельно, то не забывайте наносить основу и топовое покрытие. Также важно помнить о применении масла для кутикулы, которое питает ногти.