Личный состав МЧС ЛНР перевели на усиленный режим работы

Личный состав МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) переведен на усиленный режим работы из-за обстрелов украинскими войсками городов республики, сообщил министр МЧС республики Евгений Кацавалов.

«Выездов, действительно, очень много. И в основном это связано с обстрелами территорий <…>. Личный состав МЧС переведен усиленный вариант несения службы. Самое главное – это обеспечение безопасности людей, которые делают свой выбор», – передает ТАСС слова министра.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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