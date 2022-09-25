 

Личный состав МЧС ЛНР перевели на усиленный режим работы

25.09.2022, 9:50, Новости дня
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Личный состав МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) переведен на усиленный режим работы из-за обстрелов украинскими войсками городов республики, сообщил министр МЧС республики Евгений Кацавалов.

«Выездов, действительно, очень много. И в основном это связано с обстрелами территорий <…>. Личный состав МЧС переведен усиленный вариант несения службы. Самое главное – это обеспечение безопасности людей, которые делают свой выбор», – передает ТАСС слова министра.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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