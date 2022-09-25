 

Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона

25.09.2022, 9:50, Новости дня
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Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, информирует пресс-служба администрации Херсонской области.

«Ракетный удар по гостинице – это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.

Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела погиб экс-депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Алексей Журавко.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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