Роза Сябитова: “Люблю интриги и многоходовочки, не люблю простоту”

Почему согласились участвовать в третьем сезоне?

Во-первых, я не люблю оставлять незавершенные дела, поэтому была рада принять участие и доделать все. Во-вторых, мне все-таки хотелось посмотреть Африку, потому что в первый раз мне ничего не удалось увидеть: я даже не поняла, что нахожусь в Африке. Перед этой поездкой я просмотрела весь второй сезон, и, как говорят бухгалтеры, его скрыжила. Составила психологические портреты всех участников, стала фанаткой Олега Верещагина, о чем ему говорила и продолжаю говорить. Мне нравилось все, что он делал, как балансировал на грани – это было экстремально. Я люблю интриги, многоходовочки, не люблю простоту. Поэтому, когда снова приехала в Африку, у меня было ощущение, что я весь второй сезон пробыла с его участниками, они все для меня были понятны. В этот раз моя стратегия была диаметрально противоположной. Я использовала метод шоковой терапии: развернулась на 180 градусов, чем удивила не только свою команду, но и соперников. Мне это понравилось, свою задачу я выполнила.

Какие впечатления оставила Африка, удалось ли что-то посмотреть, что хотели?

Я благодарна за то, что у меня снова появилась возможность посмотреть Африку. Мы со Светкой Пермяковой приехали раньше остальных участников, и у нас было свободных два дня. В первый раз Африка один в один напомнила мне степи Казахстана, который я очень люблю. Во второй раз мне уже удалось посмотреть животных, природу, людей и их быт. Африка мне очень понравилась. Я снимала много ландшафтного дизайна, чтобы использовать это в дальнейшем: у меня в самом разгаре стройка загородного дома, и мне очень понравилось, как строят африканцы. В целом, я получала огромное удовольствие от того, что видела и чувствовала. Поэтому на шоу я пришла уже будучи напитанной Африкой.

Вы часто участвуете в экстремальных шоу. Нравится испытывать себя на прочность?

Я же в молодости была профессиональной спортсменкой, да и вообще я адреналинщица по жизни. В обычной жизни мне не хватало адреналина, а с появлением детей я и вовсе останавливала себя в этом отношении. Я единственная кормилица и единственный родитель у них, мне было не до риска. Адреналин копился, и как только я стала телеведущей, появилась возможность выбрасывать его во всех проектах. Я участвовала везде, где только возможно, причем сама просилась, и меня брали. Третий сезон “Звезд в Африке” меня немного приземлил: я поняла, что нужно себя беречь и быть более аккуратной. Если мне сейчас будут предлагать летать без страховки под куполом цирка, уже не соглашусь.

На шоу ни за какие деньги я бы не согласилась…

Я бы не согласилась на безнравственные шоу, где стирают жизненные ценности, моральные устои, где пропагандируется жестокость. Это все не мое.

Как вам в роли бабушки?

Роль бабушки меня настигла неожиданно, как раз на проекте “Звезды в Африке”. План был такой: я побеждаю, и к моему возвращению у дочери как раз должны быть роды. Но как только я прилетела в Африку и созвонилась с дочкой, она сообщила, что уже находится в роддоме. В этот день она родила мне внучку. Я рыдала и не понимала, как такое могло случиться, ведь я должна была быть рядом. Кроме этого, стало понятно, что и на выписке меня не будет. Это ситуация меня немного разбалансировала. Но благодаря интернету, я увидела момент рождения моей внучки, что меня здорово подбодрило. Увидев свою внученьку вживую, конечно, я испытала фейерверк эмоций, ощущение безграничного счастья и феерии. В тот момент я еще не чувствовала себя бабушкой, это ощущение пришло немного позже, когда я уже стала помогать дочери. Столкнувшись вплотную с заботой о внучке, я все вспомнила и поняла, что я мама в квадрате. Теперь я постоянно чувствую волнение за ее здоровье и благополучие, ко мне вернулось ощущение, что моя жизнь сделала новый виток. Уже не смогу позволить себе многие вещи, мне всегда придется оглядываться на внучку. Что меня порадовало, так это то, что я не та бабушка, которая лучше всех знает, как купать, одевать, кормить, развлекать. Жизнь ушла на 30 лет вперед, подходы к воспитанию и уходу изменились, и старые способы, которые были модны и работали в Советском Союзе, сейчас вообще не работают. Мне пришлось перечитать много специализированной литературы, ознакомиться с различными видео, чтобы быть “в теме”.

Три места в Москве, где у девушки есть шанс найти хорошего мужа?

Изначально вопрос поставлен неправильно. Не место надо искать, а прежде всего ответить: “Зачем нужен спутник жизни?” Когда ответ найдется, все будет просто. Моя бабушка говорила: “Если хотите сытой жизни, то счастливых дней будет меньше и наоборот”. Cамое важное, что понятие хорошего человека у всех разное. Для кого-то хороший человек – это хороший характер. А для кого-то – способность зарабатывать большие деньги. Поэтому необходимо конкретизировать, что вам надо.

Если вы хотите выйти замуж за богатого, то посещайте яхт-клубы, гольф-клубы, закрытые вечеринки для элиты. Почему? Потому что действует следующий, самый важный закон успешного знакомства, (успешного – я имею в виду того, которое закончится свадьбой) – искать партнера с точки зрения выбора, а не с позиции скудности! Так что, если хотите богатого, идите туда, где много богатых. Хотите встретить хорошего простого парня, вам дорога на фестивали, спортивные и культурные мероприятия, туда, где можно встретить такой типаж.

Tinder или Badoo?

Ни то, ни другое. На сегодняшний момент все сайты знакомств занимают в моем списке последнее место. Само руководство Tinder говорит о тревожных кнопках, они сами подтверждают, что там много мошенников. Сегодня все эти платформы для знакомств, чаще всего, используют недобросовестные люди. Соответственно, зачем ходить туда, где велика вероятность нарваться на такого человека? Ищите другие способы.

Какие качества должны быть у современной невесты?

За столетия качества, которые должны быть у невесты, не изменились. В старину как было: невеста должна вырасти, с одной стороны, красавицей, рукодельницей, послушной для своих родителей, покладистой для свекра со свекровушкой, доброй, мудрой для своих деточек и внуков. А с другой стороны, она должна быть выносливой, с хорошим твердым характером, чтобы могла за себя постоять, так как ситуации в жизни бывают разные. Наши современные мужчины отношение к семье и браку, согласно родовой памяти, не изменили. Что они хотят: красивую, хорошую хозяйку, не создающую проблем с его родителями, с хорошим приданым и образованную. У меня нет женихов, которые хотят необразованных женщин или тех, кто не планирует учиться и работать.

Какие качества должны быть у современного мужчины?

Вот с мужчинами тенденция меняется к лучшему. Это я заметила, наблюдая за своим зятем, а потом и за остальными мужчинами в целом. Появляется новое поколение хороших отцов, которые придают большое значение эмоциональной ценности в семье и хотят участвовать в жизни своего ребенка. Современные мужчины способны и хотят уделять одинаковое внимание и карьере, и заботе в семье. Пеленать, помочь своей жене, посидеть, покормить, поиграть – для них это стало само собой разумеющимся. Это хорошая тенденция, правильное отношение мужей и отцов к своим детям, которое закладывает тесную связь с детьми, родство. Мужчины стали меняться в лучшую сторону, меня это очень радует.

Какой вопрос вам чаще всего задают в соцсетях?

Почему я не замужем. Обвиняют меня, что я сапожник без сапог. Я на это не обижаюсь, а объясняю. Для меня сапожник без сапог – это растяпа и дилетант, то есть, непрофессионал. Проводить аналогию, что сваха должна быть замужем, неправильно. Специфика моей профессии предусматривает, что сваха не замужем. Сваха работает 24/7. Если она замужем, то рискует карьерой: клиент может позвонить в любое время, как ей отвлечься от мужа? И, если уж применять выражение сапожник без сапог для меня, то по той же теории, врач, который тратит много усилий на пациентов, а не на собственное здоровье, плохой врач, или мать, которая отдает все силы и старание на других, но совершенно забывает про себя, плохая мать. Поэтому сапоги тут совершенно не при чем, это к профессии отношения не имеет.

Сколько живет любовь?

По определенным научным данным, понятие любовь – эмоциональное состояние, феромоны – имеет срок годности, приблизительно около трех лет. За этот период, пока все бурлит и кипит, необходимо сформировать привычку друг к другу. Потом, когда чувства начнут ослабевать, семья и отношения будут держаться на наиболее значимых и понятных сформированных привычках. Любовь – это прекрасно, она есть, в нее верят, это состояние организма. Если говорить про меня, я могу поставить галочку в этой истории своей жизни. Я любила. Правда, это была безответная любовь, но я знаю это состояние: очень бурное сумасшествие.

Смотрите новый сезон шоу “Звезды в Африке” на ТНТ по воскресеньям в 19:00.