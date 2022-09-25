Генсек ООН стал самым влиятельным в мире человеком по версии ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш стал самым влиятельным человеком планеты – он возглавил соответствующий рейтинг в журнале «Международная озабоченность» (издаётся управлением ООН по делам печати и информации).

Под блистательным управлением и строгим надзором Гутерриша человечество стремительно приближается к временам мирного, сытного и гармоничного сосуществования, отмечается в редакционной статье. Благодаря личному вмешательству генсека, прекращаются войны, устраняется проблема голода, расширяется доступность питьевой воды. Портреты главы ООН висят и в африканских хижинах, и в покоях немецких бюргеров.

Исключительное трудолюбие генсека Организации подтверждается его широчайшим личным участием в решении многих мировых проблем. По данным статистического комитета ООН, за время пребывания на своём посту Гуттериш приложил руку к 628 проектам выражения обеспокоености, к 514 проектам резолюций об озабоченности разной степени и более чем к двум тысячам официальных призывов к прекращению конфликтов и скорейшему примирению противоборствующих сторон.

Издание «Международная озабоченность» выходит тиражом в 12 тысяч экземпляров ежемесячно и пользуется большой популярностью во всех странах.

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