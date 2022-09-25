Движемся вспять — ведущий Fox News раскритиковал экономическую политику Байдена

С первых дней пребывания президента Джо Байдена у власти в США воцарилась инфляция и уровень жизни американцев неумолимо падает. Такое мнение высказал ведущий Fox Стюарт Варни. Американские эксперты и предприниматели призывают как можно скорее справиться с инфляцией, чтобы не допустить стагфляции в стране.

В пятницу акции упали, после того как Федеральная резервная система США вновь повысила ключевую ставку. А опасения рецессии возросли.

Индекс Dow Jones упал до минимума с ноября 2020 года. А крупнейшие банки США предупреждают, что в американской экономике может начаться стагфляция.

ДЖЕЙМС ДАЙМОН, генеральный директор JPMorgan Chase: Самое главное — избежать стагфляции. Стагфляция наносит наибольший ущерб каждой части общества, каждой отрасли, любым уровням доходов. И поэтому я думаю, что важно справиться с инфляцией как можно быстрее.

С нами в студии ведущий программ Varney and Company и American Build на Fox Business Стюарт Варни. Это совершенно ужасно, это действительно так, потому что прогнозы того, куда мы движемся, ещё хуже.



СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Верно.

Мне кажется, стоит начать с этого — не могли бы вы дать определение стагфляции?

СТЮАРТ ВАРНИ: Рост экономики замедляется или сокращается, но цены растут. То есть экономика сокращается, но инфляция сохраняется, вы находитесь в застое. Инфляция. Стагфляция.



Смотрите, давайте не будем подслащать пилюлю, мне кажется, мы находимся в катастрофическом упадке. Я думаю, мы движемся к рецессии, если мы уже не в рецессии, а высокая инфляция сохранится. И я должен сказать, что всё это по вине президента Байдена. С самого первого дня именно он был тем президентом, который подорвал энергетическую независимость США. С первого дня цены на энергоносители выросли — это способствовало инфляции. Затем он потратил 1,9 триллиона долларов: он просто забросил их в экономику в 2021 году — это способствовало инфляции. Это 10 процентов американской экономики в денежной форме, которые он просто выбросил туда, — это очевидно способствовало инфляции.

То есть уровень жизни всех американцев падает, за время пребывания у власти Байдена зарплаты выросли на 8 процентов, а инфляция — на 12 процентов, мы все движемся вспять. А обвал фондового рынка обвалил ваш 401(k) (американский пенсионный план. — ИноТВ).

Да.

СТЮАРТ ВАРНИ: Фондовый рынок влияет на сто миллионов американцев прежде всего через традиционные индивидуальные пенсионные счета и 401(k). Все эти люди потеряли одну треть своих средств с тех пор, как фондовый рынок находился на рекордно высоком уровне в ноябре прошлого года. Это падение уровня жизни всех американцев и сокращение пенсионных средств для тех, кто сейчас выходит на пенсию.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2022 года.