 

Как хранить летние вещи: шесть простых советов

25.09.2022, 9:00, Разное
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Правда, порой бывает сложно упаковать все так, чтобы оно не мешалось зимой, а заодно сохранило “товарный” вид. Помимо этого, хочется и организовать все правильно – занять минимум места. Для вас – шесть несложных советов.

1. Для начала нужно освободить пространство под хранение. Разберите гардероб, отсортируйте то, что вы действительно не планируете надевать до следующего года, и разложите по категориям.

2. Прежде чем убирать одежду на хранение, подумайте: точно ли все, что вы отложили из летних вещей, вам пригодится? Возможно, есть что-то, что вы не носили уже и в этом году, поэтому нет смысла занимать пространство одеждой, которая не приносит радость.

Если вещи хорошие и вам не хочется их выбрасывать, то можно воспользоваться сервисами по продаже/обмену одежды. Также рассмотрите вариант с благотворительностью.

3. Перед упаковкой летнего гардероба не забудьте постирать и отпарить вещи. Не стоит складывать грязную или несвежую одежду, особенно учитывая, что она будет лежать еще очень долго.

4. Лучшее место для хранения – верхние полки шкафа. Одежду лучше всего положить в хлопковые мешки. Они помогут сохранить одежду в максимально презентабельном виде.

5. Если у вас целая коллекция летних брюк и джинсов, для этого можно выделить полку или даже отдельную коробку. Такую одежду можно сворачивать в аккуратные роллы. Так же можно хранить и трикотаж, который не любит вешалок.

6. Аксессуары лучше всего собрать в одну коробку и отложить на дальнюю полку.


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