Готов ты есть личинки от мухи черной львинки?

В чем причина, по которой народы сметают всю обитающую в местах их расселения живность? Да просто-напросто в нехватке белка, то бишь мяса-рыбы. А там, где эти продукты бегают и плавают в достаточном количестве, никому в голову не приходит есть насекомых и прочих малопривлекательных обитателей лесов и рек, традиционно считающихся у местных жителей гадостью.

Однако в мире нынче процветает тенденция, научить людей питаться оными. Вот и наш родимый Минпромторг решил действовать в русле западных призывов. Дескать, пора и в России переходить на альтернативные продукты. Причем не только из растительного белка, но и из мяса насекомых, в частности, личинкок мухи черной львинки.

Денис Мантуров, вице-премьер, подвизающийся в должности министра промышленности и торговли, сам пока что не адаптировался к гамбургерам с начинкой из вышеназванной личинки мухи. Но предлагает нашей стране идти в ногу со временем, чуть-чуть поработав с ментальностью. Если постараться, глядишь, и чёрная львинка «зайдет».

По мнению министра, очень сложно отличить этот продукт от натурального мяса». Наверняка подразумевается, что потребителя легко дезинформировать, указав нечитаемым шрифтом, источник происхождения белка. Поскольку откровенная реклама у россиян вряд ли прокатит: уж что-что, а личинок мух население нашей страны может начать есть лишь под страхом голодной смерти.

А подобного в России пока не предвидится. Да и вице-премьер не собирается ни сам есть гамбургеры с котлетами из личинок мухи черной львинки, ни призывать потребителей кардинально изменить свой рацион.

Просо-напросто Минпромторг готов оказать поддержку инновационным разработкам отечественной науки. Оказывается, уже возникла необходимость разнообразить стол россиян. Да не просто здоровой и полезной едой, а инновационной пищевой продукцией, в изобилии представленной на форуме Innofood.

Личинки черной львинки совершенно затмили там ставшие уже довольно привычными растительные котлеты или хинкали из обычного гороха и подаваемые в соусе, с зеленью и приправами, а также диетическое лечебное питание, приготовленное из козьего молока, эконад (вкусный натуральный лимонад, сладкий, но без сахара), который делается из молочной сыворотки.

Источники информации и фото: russian.rt.com, rg.ru

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