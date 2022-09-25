 

Готов ты есть личинки от мухи черной львинки?

25.09.2022, 8:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В чем причина, по которой народы сметают всю обитающую в местах их расселения живность? Да просто-напросто в нехватке белка, то бишь мяса-рыбы. А там, где эти продукты бегают и плавают в достаточном количестве, никому в голову не приходит есть насекомых и прочих малопривлекательных обитателей лесов и рек, традиционно считающихся у местных жителей гадостью.

Однако в мире нынче процветает тенденция, научить людей питаться оными. Вот и наш родимый Минпромторг решил действовать в русле западных призывов. Дескать, пора и в России переходить на альтернативные продукты. Причем не только из растительного белка, но и из мяса насекомых, в частности, личинкок мухи черной львинки.

Денис Мантуров, вице-премьер, подвизающийся в должности министра промышленности и торговли, сам пока что не адаптировался к гамбургерам с начинкой из вышеназванной личинки мухи. Но предлагает нашей стране идти в ногу со временем, чуть-чуть поработав с ментальностью. Если постараться, глядишь, и чёрная львинка «зайдет».

По мнению министра, очень сложно отличить этот продукт от натурального мяса». Наверняка подразумевается, что потребителя легко дезинформировать, указав нечитаемым шрифтом, источник происхождения белка. Поскольку откровенная реклама у россиян вряд ли прокатит: уж что-что, а личинок мух население нашей страны может начать есть лишь под страхом голодной смерти.

А подобного в России пока не предвидится. Да и вице-премьер не собирается ни сам есть гамбургеры с котлетами из личинок мухи черной львинки, ни призывать потребителей кардинально изменить свой рацион.

Просо-напросто Минпромторг готов оказать поддержку инновационным разработкам отечественной науки. Оказывается, уже возникла необходимость разнообразить стол россиян. Да не просто здоровой и полезной едой, а инновационной пищевой продукцией, в изобилии представленной на форуме Innofood.

Личинки черной львинки совершенно затмили там ставшие уже довольно привычными растительные котлеты или хинкали из обычного гороха и подаваемые в соусе, с зеленью и приправами, а также диетическое лечебное питание, приготовленное из козьего молока, эконад (вкусный натуральный лимонад, сладкий, но без сахара), который делается из молочной сыворотки.

Источники информации и фото: russian.rt.com, rg.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.22 / COVID-19 чреват риском преждевременных родов и дефицита веса ребенка

21.02.21 / Минобороны отправит в отставку всех офицеров с фамилией Власов

25.07.20 / «Россия ведет себя так, будто ей нечего терять» – о вмешательстве Кремля

18.03.22 / РОСкошь, ХОШЬ — НЕ ХОШЬ

20.03.22 / Для борьбы с “утечкой мозгов” в России введут категорию “член семьи востребованного специалиста”

14.03.22 / Украинские мирные жители документируют кассетные боеприпасы

23.11.21 / Прически, которые словно делают моложе. Трендовые варианты для модниц

01.08.22 / За последнюю неделю ставки по ипотеке в крупнейших российских банках снизились почти на 0,6 процента

07.06.21 / В Кургане начали подбрасывать отраву в мусорные баки для борьбы с пенсионерами, растаскивающими мусор

17.12.21 / Мнение: КПРФ действительно против QR-фашизма?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика