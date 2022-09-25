Сергей Лавров про «золотой миллиард», НАТО, войну в Украине и «Лаосскую» и «Запорожную» области

Драматическим назвал сегодняшний момент министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь с трибуны Генеральной Ассамблеи к делегатам 77-й сессии главного органа ООН с прямо-таки конспирологическими утверждениями: кризисные явления нарастают, положение в области международной безопасности стремительно деградирует, вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями, разумеется со стороны Украины и «коллективного Запада».

Однополярная модель мира уходит в прошлое

По мнению главы российской дипломатии, доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола подрывает линия Запада, причем тенденции эти «в концентрированном виде» можно наблюдать в стенах ООН. Как заявил Лавров, сегодня определяется будущий миропорядок и вопрос состоит в том, будет ли это «порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым “правилам”, выгодным только ему», или это будет «демократичный, справедливый мир – мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма».

– Россия твердо выбрала второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь. В прошлое уходит однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы Запада – «золотого миллиарда», чье сверхпотребление столетиями обеспечивалось за счет ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры, – уверен министр иностранных дел России.

Лавров высказал мнение, что Запад пытается возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», насаждает «разделительные линии» блоковой конфронтации, проводит бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближая военную инфраструктуру блока к границам России, ставит задачу подчинения азиатских пространств, заявляя о «неделимость безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона».

– Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой “задний двор”, – предупредил российский министр.

Русофобия Запада

Сергей Лавров заявил, что на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы приобрела официальная русофобия: «Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины». Он задался риторическим вопросом о том, в чем же в реальности действия России за последние десятилетия ущемляли интересы ее оппонентов? По его словам, в 1980–1990 годах «благодаря позиции нашей страны» стала возможна военно-стратегическая «разрядка», впоследствии была добровольно распущена Организация Варшавского договора, поддержано воссоединение Германии без каких-либо условий, выведены военные контингенты из Европы, Азии, Латинской Америки.

– Может быть, мы нарушили интересы Запада, предупреждая его о неприемлемости приближения угрожающей военной инфраструктуры вплотную к нашим границам?, – поинтересовался Лавров.

Он также отметил, что в феврале 2014 года Россия поддержала договоренности тогдашнего президента Украины Виктора Януковича с оппозицией об урегулировании кризиса, но гарантированные Германией, Польшей и Францией решения были нарушены «главарями кровавого госпереворота, унизившими европейских посредников». Запад тогда, считает российский министр, «лишь развел руками и молча наблюдал, как путчисты стали бомбить восток Украины, где отказались признать результаты госпереворота».

Реакция России

Россия, по словам министра, не только не стала мириться с курсом Киева на запрет русского языка, образования, российских СМИ и культуры, требованиями изгнать русских из Крыма, объявлением войны против Донбасса, но и «сыграла ключевую роль в прекращении развязанных киевскими неонацистами боевых действий на востоке Украины. Российская Федерация затем требовала выполнения Минского “Комплекса мер”, который был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в феврале 2015 года, но «похоронен Киевом при прямом участии США и ЕС». Лавров напомнил, что на протяжении многих лет Россия предлагала договориться о правилах сосуществования в Европе с опорой на принцип равной и неделимой безопасности, затвержденный на высшем уровне в документах ОБСЕ, когда никто не укреплял бы свою безопасность в ущерб безопасности других.

– Последнее предложение о необходимости сделать этот принцип юридически обязывающим мы внесли в декабре 2021 года, на что получили высокомерный отказ. Недоговороспособность западных стран и продолжение киевским режимом войны против собственного народа не оставили нам иного выбора, как признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и начать специальную военную операцию с целью защиты русских и других жителей Донбасса и устранения угроз нашей безопасности, которые НАТО последовательно создавала на территории Украины. Операция проводится во исполнение договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими республиками на основе статьи 51 Устава ООН. Уверен, что на нашем месте так поступило бы любое суверенное, уважающее себя государство, осознающее свою ответственность перед своим народом, – заявил министр иностранных дел России.

Комментируя проходящие сейчас «референдумы в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины», Лавров сказал: «…проживающие там люди, по сути, лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал глава киевского режима Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков “уходить в Россию”. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки».

Долгосрочные цели коллективного Запада

– НАТО объявила нашу страну непосредственной угрозой на пути к тотальному доминированию США, а в качестве долгосрочного стратегического вызова определила КНР. Одновременно коллективный Запад во главе с Вашингтоном посылает всем без исключения остальным странам устрашающий сигнал: следующим может быть любой, кто посмеет ослушаться, – заявил глава российской дипломатии.

По его мнению, одним из последствий объявленного Западом «крестового похода» против неугодных становится прогрессирующий упадок многосторонних институтов, превращаемых США и их союзниками в инструменты реализации своих корыстных интересов, и линия эта насаждается в ООН, ее СПЧ, ЮНЕСКО и других многосторонних институтах.

Реформа Совбеза ООН

– Видим напористую линию на приватизацию Секретариата ООН, внедрение в его работу неолиберального дискурса, игнорирующего культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Призываем в этой связи уделить внимание, как того требует Устав ООН, обеспечению справедливого географического представительства государств-членов в структурах Секретариата, не допуская засилья одной группы стран, – заявил российский министр. – Нетерпимая ситуация сложилась вокруг невыполнения Вашингтоном обязательств по Соглашению между Секретариатом и правительством США относительно обязательств «страны-хозяйки» центральных учреждений Объединенных Наций по обеспечению нормальных условий для участия всех стран-членов в работе ООН. Соответствующие обязанности этим соглашением возложены и на Генсекретаря ООН. Инертность здесь недопустима.

Комментируя работу Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России признал, что «и Совет, и в целом ООН должны быть адаптированы к современным реалиям». Перспективы демократизации работы СБ российская сторона видит исключительно в расширении представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Особо Сергей Лавров отметил Индию и Бразилию как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете. При этом он подчеркнул обязательность одновременного «повышении профиля Африки». Сегодня как никогда важно, чтобы все государства-члены недвусмысленно, без оговорок подтвердили приверженность целям и принципам 8 Устава ООН в качестве первого необходимого шага на пути к восстановлению коллективной ответственности за судьбы человечества, уверен Лавров.

Министр выразил сожаление, что «сплошь и рядом методы дипломатии подменяются незаконными санкциями против сильных конкурентов в экономике, спорте, информационном пространстве, культурных обменах и в целом в сфере контактов между людьми». Он уверен в необходимости защитить ООН, «очистить Всемирную организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов».

Санкции и Черноморская инициатива

Глава МИД России обеспокоен тем, что в качестве инструмента принуждения государств воле коллективного Запада используются несогласованные и незаконные односторонние санкции, которые годы принимаются в нарушение Устава ООН и задействуются как инструмент политического шантажа. «Цинизм этой практики очевиден, ведь рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию, – заявил министр. Вопиющим примером является длящаяся более 60 лет американская блокада Кубы».

К мерам такого же порядка отнес Лавров и санкции, введенные в отношении России. «Вопреки элементарному здравому смыслу Вашингтон и Брюссель усугубили кризисную ситуацию, объявив экономическую войну против России. Результат – рост мировых цен на продовольствие, удобрения, нефть и газ», – отметил дипломат. Сергей Лавров приветствовал усилия Генсекретаря ООН, способствовавшие заключению 22 июля Черноморской зерновой инициативы, и призвал договорённости выполнять.

– А пока суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты. Кроме того, 300 тыс. тонн удобрений задержаны в европейских портах, – заявил министр. И хотя Россия давно предлагает передать эти удобрения бесплатно нуждающимся странам Африки, Евросоюз на эту инициативу не реагирует, добавил он.

Важные задачи ООН

Помимо борьбы с односторонними санкциями, в рамках переговорного процесса в ООН Россия призывает, в частности, заниматься вопросами запрета на размещение оружия в космосе, задачами защиты киберпространства, борьбой с терроризмом, решением вопросов создания независимого палестинского государства и восстановления государственности Ирака и Ливии, нейтрализацией угроз суверенитету Сирии, налаживанием устойчивого процесса нацпримирения в Йемене, защитой интересов стран Африки.

В завершении своего выступления Лавров процитировал второго Генсекретаря ООН Дага Хаммаршельда: «ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада». Российский министра призвал страны вернуться к истокам ооновской дипломатии с опорой на ключевой уставной принцип подлинной демократии – уважение суверенного равенства государств.