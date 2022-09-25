 

В Минске высказались о референдумах в Украине и в Донбассе

25.09.2022, 7:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», – приводит ТАСС ответ главы МИД Белоруссии на вопрос, заданный в ходе интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня», о том, признает ли Минск Донбасс частью России.

Макей назвал подходом «маргинальных политиков, маргинальных СМИ» утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России. «Мы проводим нашу собственную политику, независимую политику. Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так», – сказал глава белорусского МИД.

Он пояснил, что речь идет о государственных образованиях «на Украине, в некоторых других частях региона». «Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия – наш союзник», – отметил Макей. «У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать», – добавил он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о готовности Минска к диалогу с Западом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны Запада закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию».

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО в Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Мораторий на экспорт леса помогает Украине развивать собственную промышленность, его нельзя снимать – эколог

26.06.22 / Соратники Зеленского предложили усилить границу с Россией минными полями

27.02.21 / Саудовская Аравия отвергла обвинения США в убийстве журналиста Хашогджи

03.02.22 / В столичном регионе Аргентины после употребления кокаина скончались не менее 20 человек

27.09.20 / Мнения: Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

04.01.22 / В 2021 году СБУ обнаружила около 500 взрывных устройств в районе проведения ООС

29.09.21 / YouTube будет удалять контент с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

14.05.22 / Обнаружен план выхода националистов «Азова» на границу с Россией

01.02.22 / Зеленский: Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но знаю, кто должен их выполнять

24.06.22 / Врач указала на серьезные последствия теплового удара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика