 

Российские силовики обезвредили в Херсонской области наводчиков СБУ

25.09.2022, 7:05, Новости дня
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В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков – егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, действовавших по заданию Службы Безопасности Украины (СБУ), сообщил сотрудник российских силовых структур.

«По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привез, она отработала – вез обратно», – приводит слова российского силовика РИА «Новости».

Задержанный замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов рассказал, что начал выполнять задания своего зятя, кадрового сотрудника СБУ Леонида Головко. «Собрал группу на базе двух егерей, это Лыков Александр и Лобачук Сергей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории. Они занимались сбором таких сведений и передавали их мне. Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ», – сказал Таранов. По его словам, перевозкой вооруженных людей и организацией схрона с оружием занимался егерь Лобачук.

Напомним, в пятницу в Херсонской области задержали диверсантов с оружием. Ранее в тот же день задержанный российскими силовиками бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Валерий Панчук рассказал, что жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту в подготовке и совершении терактов в Херсонской области.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, общая явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области превысила 31%, ожидается увеличение числа желающих проголосовать в следующие дни референдума, нарушений и провокаций на участках в Херсонской области в субботу выявлено не было.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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