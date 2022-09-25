В США засекретили 24 видео с НЛО, так как это «нанесет ущерб национальной безопасности»

Военное руководство до сих пор отказывалось публиковать удивительные видеоролики, которые, как сообщается, касаются 19 отдельных наблюдений только во второй половине 2019 года.

ВМС США засекретили 24 видео с НЛО, так как это «нанесет ущерб национальной безопасности» Фото из открытых источников

Военно-морской флот США запретил публикацию своих видеозаписей НЛО, заявив, что это «нанесет ущерб национальной безопасности». Речь идет о 24-х видеороликах с необъяснимыми летательными аппаратами.

Видео касаются 19 отдельных наблюдений НЛО, произошедших во второй половине 2019 года. Ссылаясь на закон о Свободе информации, интернет-издание Black Vault, специализирующееся на расследованиях НЛО, обратилось с просьбой обнародовать видео, но руководство ВМС отказало.

Заместитель директора управления по защите свободы информации ВМС Грегори Кейсон написал:

– Разглашение этой информации нанесет ущерб национальной безопасности, поскольку может предоставить противникам ценную информацию об операциях Министерства обороны, уязвимостях и/или возможностях. Никакие части видео не могут быть отделены для выпуска.

Кейсон сказал, что они рассекретили три видеоролика, на которых показаны столкновения между пилотами Top Gun Navy и неопознанными воздушными явлениями, которые были обнародованы два года назад.

Он сказал, что военное руководство сделало этот шаг «без дальнейшего ущерба для национальной безопасности».

Скандал возник после того, как правительство США расследовало 144 сообщения о близких столкновениях военных пилотов с загадочными летательными аппаратами.

Бывший аналитик Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента США Марик фон Ренненкампфф сказал, что видео должны быть опубликованы:

– В распоряжении Пентагона по меньшей мере две дюжины, а вероятно, и гораздо больше, видео с НЛО. Несмотря на публичные обязательства обеспечить прозрачность, официальные лица отказываются публиковать какие-либо кадры. Публичный выпуск неконфликтных видео с НЛО может быстро разрешить несколько случаев. Пентагон должен соблюдать обязательства по обеспечению прозрачности и публиковать все видеозаписи с НЛО.