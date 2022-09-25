Мнение: О печальных предчувствиях в отношении Владимира Путина после мобилизации



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Маленькое, но важное событие, оставшееся незамеченным на фоне грандиозного и беспрецедентного. Под которым понимается, естественно, указ о частичной мобилизации. Тем не менее, самое время осмыслить то, что осталось в тени в тот «многозначительный» день, 21 сентября 2022 года.

Президент России Владимир #Путин совершил то, чего он обычно раньше не делал или делал крайне редко…

Отправившись после записи телевизионного обращения к россиянам в Новгород Великий, на празднование 1160-й годовщины российской государственности — дата, в целом, весьма условная, как мы понимаем, — он прямо в ходе протокольного выступления сделал каминг-аут неожиданное признание. Отдав дань почитания некоторым историческим деятелям, в числе которых «Рюрик и Вещий Олег, княгиня Ольга и Святослав Игоревич, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, Иван III и Иван Грозный. Ермак, Минин и Пожарский, Дежнёв и Беринг, Пётр I и Екатерина II, Ломоносов и Пушкин, Суворов и Ушаков, Александр II Освободитель и Александр III Миротворец. Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский», Владимир Путин, оторвавшись от заранее написанного текста, далее сказал:

«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачёркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени, для того чтобы давать полноценные объективные оценки…»

По сути, глава государства поделился некоей «внутренней кухней», итогом определённых исторических размышлений. Похоже, глубоко личных.

И перечислил трёх современников, трёх деятелей переломной эпохи российской государственности, случившейся в первой половине XX века.

Кажется, набор немного странный. Чуть более полугода назад Владимир Путин критиковал своего тёзку, Ульянова-Ленина, за создание «искусственного государства — Украина». Кроме того, последний российский император и первый глава Страны Советов были антагонистами, один фактически стал жертвой другого.

Тем не менее, у них много общего. И не только в том, кто каждый из них объявлял мобилизацию. Николай II позволил себе развязать «маленькую победоносную войну», Русско-Японскую, и получил кровавую революцию 1905 года. Он также «втянул» Россию в Первую Мировую, итогом чего стали крах монархии, распад страны. Владимир Ленин, по сути, спровоцировал четырёхлетнюю Гражданскую войну, инициировав «похабный» сепаратный мир с Германией: именно уступки в Брест-Литовске, а не сам по себе Октябрьский переворот породили Белое движение, возмущённое позорной «сдачей». Он же стоял у истоков распада России, признавая «независимость» бывших окраин Империи. И хотя впоследствии частично пересобрал государство из «осколков», это было уже не то. Наконец, Иосиф Сталин, развязав финскую кампанию 1940-41 гг., которую Красная Армия с большим трудом свела вничью, по сути, подтолкнул Третий Рейх к атаке на #СССР: когда германский Генштаб убедился, что «вторая армия мира» не так хороша в деле, плану «Барбаросса» был дан зелёный свет.

И всё это перечисление Николай—Ленин—Сталин — в контексте фразы о том, что «за прошедшее более чем тысячелетие наша государственность пережила разные эпохи, в том числе жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедии междоусобиц, но каждый такой сложный период неизменно завершался возрождением Отечества… ».

Похоже, оглядываясь в прошлое, анализируя уроки истории, Владимир Путин начал что-то подозревать, а то и предчувствовать в отношении будущего?

Или вообще начал отождествлять себя с последним российским государем — фигурой посредственной и трагической одновременно?

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