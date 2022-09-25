 

NASA перенесло запуск ракеты SLS к Луне из-за тропического шторма

25.09.2022, 6:31, Разное
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В NASA приняли решение в третий раз отложить запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion на орбиту Луны из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт The Hill. Ожидается, что на следующей неделе тропический шторм «Иэн» обрушится на Флориду, в связи с чем агентство может увезти ракету со стартовой платформы.


АР

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложили запланированный на вторник запуск ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за приближения к побережью Флориды тропического шторма, сообщает The Hill. 

Ожидается, что тропический шторм «Иэн» обрушится на Флориду в виде крупного урагана на следующей неделе, в связи с чем в NASA продолжают следить за прогнозом погоды и готовятся увезти ракету со стартовой платформы. 

Агентство в третий раз откладывает запуск, который должен вывестибеспилотный космический аппарат на орбиту Луны, в качестве первого шага в многолетней миссии «Артемида-1», которая призвана «вернутся человека на поверхность Луны впервые за полвека».

Первый раз запуск был отложен в конце августа, а второй — в начале сентября из-за технических проблем, пишет The Hill. Перед запланированным на 29 августа запуском один из двигателей ракеты не смог нагреться до нужной температуры, а 3 сентября инженеры не смогли устранить утечку жидкого водорода. 

Заявление NASA гласит, что инженеры примут окончательное решение в воскресенье, когда получат дополнительные данные. Там также сказано, что агентство использует «поэтапный подход», чтобы защитить своих сотрудников и в то же время сохранить возможность провести запуск, если погода улучшится. 


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