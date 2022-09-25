Как ускорить погашение ипотеки: советы юриста

При оформлении ипотеки хочется как можно быстрее от нее избавиться, погасив в более короткие сроки. Конечно, есть несколько способов ускорить выплату жилищного кредита, и некоторые из них назвал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

Он напомнил россиянам, что с 2020-го материнский капитал начисляется уже с появлением на свет первого ребенка, который родился после 1 января того года. Эту сумму как раз таки можно потратить на погашение ипотеки.

Также, по словам Соловьева, не стоит забывать о налоговом вычете. Он полагается всем, кто покупал жилую недвижимость. При ипотеке налоговый вычет составит порядка 260 тысяч рублей за дом или квартиру и 390 рублей – за проценты, которые были выплачены банку.

Кроме того, юрист советует гражданам с ипотекой проверить, не попадают ли они пол действие федеральных и региональных соцпрограмм, которые направлены на помощь, например, молодым семьям, опекунам, семьям с низкими доходами.

При наличии денежных средств на депозитном счете разумнее было бы вложить их в

в уменьшение основного долга по ипотеке, поскольку в большинстве случаев это выгодно и причем значительно.