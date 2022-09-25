 

Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

25.09.2022, 4:52, Разное
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Разница между омикрон– и дельта-штаммами коронавируса заключается не только в тяжести течения болезни. Дело в том, что при “дельте” риск возникновения постковидного синдрома несколько выше. По словам Владимира Чуланова, постковидная история в основном наблюдается у тех, кто тяжело перенес инфекцию.

Также этот синдром характерен для пациентов, у которых сразу после заражения появились и повышенная температура, и кашель, и насморк. А еще есть особенности, которые зависят от пола, отметил эксперт. Мол, посковидный синдром наблюдается преимущественно у женщин.

Говоря о симптомах и признаках постковидного синдрома, главный инфекционист Минздрава заявил: в 60% случаев появляется слабость. У половины пациентов с постковидом возникает головная боль. 24% зараженных жалуются на отдышку. Также возникают проблемы фокусировки внимания, тахикардия, появляются провалы в памяти, выпадают волосы.

За последние сутки в России было выявлено свыше 53 тысяч зараженных коронавирусом, госпитализирован 4 321 человек. Скончались от ковида 107 пациентов. За все время пандемии коронавирус унес жизни свыше 386 тысяч человек.


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