Мнение: Добровольно ли сдался Виктор Медведчук?

Путин сегодня подписал принятый Думой единогласно (! – 398 депутатов «за») закон о поправках в Уголовный Кодекс, согласно которым, в частности, вводится уголовная ответственность «за добровольную сдачу в плен» – 10 лет. А пару дней назад у нас тут имел место «эпохальный обмен пленными» с Украиной, от которого впали в тяжелый ступор даже Z-отморозки, когда двести с лишним бойцов «Азова» и их командиров, плюс с десяток наемников (прежде всего британских) – обменяли на 55 российских пленных и украинского «кума Путина» по фамилии Медведчук. «Патриотам» не понравилась «неравноценность обмена» – 1 к 4, как и вообще-то, что «азовцев» в принципе на кого-то меняли – они б хотели их тут всех расстрелять, видимо.

Но у меня в связи с сегодняшним другой вопрос: а зачем, собственно, наши «гуманисты» вообще производили обмен? Вот они «спасли» из украинского плена 55 российских солдат – и что, их теперь всех уже в российскую колонию отправят, 10-летний срок отбывать? Или все ж «закон обратной силы не имеет»?

Кстати, может как раз поэтому Путин малость тянул с подписанием людоедских «поправок в УК» – хотел дождаться, пока «обмен» закончится? Может быть…

Но сейчас-то закон опубликуют – и он вступит. Надо ли это понимать так, что больше никаких обменов пленными не будет, всё, аллес? Попал ваш родственник из «мобиков» в плен на Украину – пишите ему письма голубиной почтой, иных шансов с ним пообщаться не предвидится?

Ну потому что как-то теряется смысл «обменов»: вызволять солдата из плена и тут же засаживать его на 10 лет, когда мы знаем, что хуже российской тюрьмы едва ли можно что-то представить – какое-то будет сомнительное «спасение»… Конечно, можно предположить, что самое гуманное и добросовестное в мире российское правосудие будет тщательно разбираться – добровольно ли сдался в плен каждый конкретный солдат; а может, он был без сознания?! Но – как-то слабо верится. Тем более что самые добросовестные российские военные прокуроры ограничены в возможностях – едва ли они смогут допросить украинских военных с пристрастием: «Вы когда этого парня в плен брали – он был в сознании или без?! Отвечать! В глаза смотреть!»

Так что скорее всего возобладает пригожинская байка о «двух гранатах»: каждый, мол, обязан при угрозе плена тут же подорвать себя гранатой, а если не взорвется – специальной запасной, чтоб наверняка. Не подорвался – виновен. «Десяточка».

Трудно всерьез обсуждать весь этот садомазохистский абсурд. Но это ведь не Хармс, не Введенский, не происки госдепа – это закон теперь такой. Путин подписал.