Мнение: Система МТО

Увольнение замминистра обороны, отвечающего за тыл и снабжение было новостью сегодня, завтра о ней за ворохом новых новостей уже забудут. А она любопытна как сама по себе, так и своим продолжением.

Про продолжение: новым заместителем по МТО министра обороны назначен человек, имеющий неофициальное прозвище «Сирийский мясник». В системе тыла не работал ни дня, специфику службы не знает. Казалось бы — если у вас провал в снабжении и логистике, по какой причине профессионала отстранили (а как раз о бывшем заме откликов много и разных, но все сходятся в том, что с опытом и способностями там было все в порядке), то бросить на провальный участок варяга, не имеющего понятия о предмете — решение не лучшее.

Но мы помним: в ходе катастрофы не бывает хороших решений. Они могут быть только плохими или очень плохими.

По всей видимости, на систему МТО решено повесить провал и разгром. Кто-то же должен стать крайним. Тыловая крыса — излюбленный персонаж, на которого легко спустить всех собак. Поэтому и посылают не профессионала, а мясника — для зачистки.

Безусловно, система обеспечения провалилась, как и вся армия. Проблема в том, что если вы неспособны выстроить современную армию, то ни одна из ее структур не может быть современнее того, что вы построили. Поэтому здесь вопросы к двум конкретным людям — министру обороны и президенту. Они отвечают за строительство Вооруженных Сил. Остальные — исполнители директивных указаний в рамках поставленных задач. Если построена армия 19 века, ходящая колоннами на батареи, то и снабжение у нее будет того же периода. В этом плане претензии к любому заму по направлению теряют смысл — в первую головы снимать нужно с этих двух людей.

Семь месяцев боевых действий, причем интенсивных боевых действий, при работающей промышленности мирного времени — это однозначное опустошение складов. Сегодняшнее видео из Приморья, где мобилизованным выдали съеденные ржавчиной автоматы (их после скандала изъяли и заменили, но сам факт говорит, что ложка явно скребет по дну) — это как раз видимое свидетельство близости складских запасов к исчерпанию. Опустошение складов — норма для первой фазы полномасштабного конфликта. Он, собственно, и ведется на первом этапе именно на запасах. Проблема в том, что к этому моменту ВПК уже должен быть развернут до состояния, когда выпуск продукции начнет покрывать потребности боевых действий. Склады начинают выполнять роль демпфера — поддерживают ту номенклатуру, по которой пока выпуск еще идет неровно.

В чем-то это та же система, что и с газовым снабжением. Подземные хранилища — они для сглаживания пиков производства и потребления, основа энергетики — это все равно ритмично и предсказуемо работающие поставки.

Вопрос: кто должен обеспечить к концу седьмого месяца боевых действий развертывание ВПК? Замминистра по складам или верховный главнокомандующий лично? Чья это зона ответственности?

Ну, и последнее. Вытекающее из сказанного. Как человек, не умеющий в снабжение, способен обеспечить армию всем необходимым при пустых складах и неработающем как надо ВПК?

Да никак не способен. У него другая задача — отвести неприятные вопросы от настоящих виновников развала армии. А снабжение — в бою добудете. Не морочьте голову высокому руководству по пустякам.

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