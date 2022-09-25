 

Мнение: Куда повернется гнев

25.09.2022, 3:00, Разное
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С путинской «мобилизацией» многие антивоенно настроенные люди сейчас связывают… как ни странно, некоторые свои робкие надежды – на то, что «будет очень больно, но зато кошмар закончится». Идея у них такая: мол, сейчас наберут эти самые 300 тысяч, станут их кидать против «бендеровцев», естественно, с минимумом вооружения, экипировки, с ржавыми автоматами – как денеэровских «мобиков». А у Украины – суперсовременное оружие, доставят и еще, она усилит обстрелы, пойдут похоронки… И вот тут, мол, народ и возмутится, ужаснется потерям, во всем обвинит «зачинщиков», выступит против безумной власти – и сметет ее!

Таков сценарий. Но ведь может быть и наоборот. Пойдет поток похоронок – горе, слезы, вдовы, сироты… И всенародный гнев вдруг обернется не против Путина, а против… украинцев. Это ж, мол, ОНИ убивают (с чем не поспоришь). «Зачем они стреляют в наших бедных мальчиков? Да еще американскими Хаймарсами! И не только в мальчиков – но еще в отцов, супругов и дедушек! А у них один автомат на двоих – и тот ржавый! Горячего питания нет! Откуда такая бесчеловечность? Что они им сделали?! Они ж ни в чем не виноваты – ИХ ЗАСТАВИЛИ!! Да! Читали поправки в Уголовный Кодекс РФ?! А они в них – снарядами! Как так можно?! Значит, правду нам говорили товарищи Соловьев и Киселев – все украинцы негодяи, они хотят гибели наших бедных родственников. И всегда хотели! Уууу, ну вот теперь у нас ярость благородная уже вскипает, как волна! Сейчас мы вам покажем священную войну!»

Возможно, на это и расчет. И под таким углом все нынешние «недостатки мобилизации» -неразбериха, неготовность, раздолбайство, «негде учить и некому» – обернутся одними сплошными плюсами… с точки зрения спецпропаганды.

Источник: Размышления вольного социолога


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