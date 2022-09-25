 

People’s Daily – Китай осудил убийства гражданских лиц сотрудниками ЧВК США и Австралии

25.09.2022, 1:05, Разное
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Заместитель постоянного представителя Китая при Отделении ООН Ли Сун призвал США, Австралию и некоторые другие страны принять практические меры для эффективного надзора за деятельностью своих частных охранных компаний и предотвращения новых нарушений прав человека. Как пишет People’s Daily, дипломат заявил, что в последние годы непрерывно растёт число транснациональных частных военных и охранных компаний, но эффективный международный надзор за их деятельностью не осуществляется.


AP

Заместитель постоянного представителя Китая при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ли Сун призвал США, Австралию и некоторые другие страны принять практические меры для эффективного надзора за деятельностью своих частных охранных компаний и предотвращения новых нарушений прав человека. Как пишет People’s Daily, выступая на заседании Рабочей группы по наёмникам на 51-й сессии Совета ООН по правам человека, он заявил, что в последние годы непрерывно растёт число транснациональных частных военных и охранных компаний, но эффективный международный надзор за их деятельностью не осуществляется. 

Такие компании неоднократно обвинялись в нарушениях прав человека, но их трудно привлечь к ответственности, что привлекло широкое внимание и подвергалось критике со стороны международного сообщества. Китай неизменно считает, что деятельность частных военных и охранных компаний должна соответствовать международному праву в области прав человека, международному гуманитарному праву и внутренним законам соответствующих стран и подлежать надзору со стороны соответствующих международных механизмов.

Ли Сун подчеркнул, что Китай обеспокоен отсутствием прозрачности, надзора и подотчётности частных военных и охранных компаний в США и Австралии. Сотрудники ряда подобных американских компаний убивали безоружных гражданских лиц за границей и совершали серьёзные преступления, но были помилованы властями страны. 

В расположенных за рубежом австралийских центрах содержания под стражей долгое время находится большое количество нелегальных иммигрантов, нарушения прав человека там шокируют. Условия жизни в центрах содержания под стражей, переданных на аутсорсинг руководству частных охранных компаний, являются суровыми, задержанные подвергаются длительным физическим пыткам и психическим страданиям, время от времени происходят аномальные смерти. 

Дипломат отметил, что насильственные акты в отношении гражданских лиц, включая нападения и убийства, жестокое обращение и пытки, а также принудительное перемещение, совершённые частными охранными компаниями США и Австралии, серьёзно нарушают основные права человека гражданских лиц, особенно женщин и детей. Эти действия шокируют мир и являются крайне позорной страницей глобальной истории прав человека. 

Китай призывает США, Австралию и некоторые другие страны уважать, продвигать и защищать права человека без дискриминации, принять меры по эффективному надзору за деятельностью частных охранных компаний, предотвратить новые нарушения прав человека и провести всесторонние расследования для привлечения виновных к ответственности.


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