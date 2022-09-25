 

Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык

25.09.2022, 0:40, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык и посетить Донбасс.

На пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал Лаврову вопрос на русском языке, держа микрофон далеко, из-за этого переводчик не смог перевести вопрос. Многие иностранные журналисты начали возмущаться, прося поднять микрофон выше, передает ТАСС.

«Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить», – сказал Лавров журналистам.

Глава МИД РФ также призвал иностранных журналистов не судить о делах в Донбассе из офиса. «Не пытайтесь судить о делах из вашего офиса или из Нью-Йорка. Отправьтесь в Крым, поговорите с людьми там. Никто этого не делает, кроме немногих смелых политиков, которые не относятся к элите системы. Отправьтесь на восток. Вы ездили в Донбасс за восемь лет войны, когда Минские соглашения нарушались ежедневно? Нет», – сказал он на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров отметил, что именно российское телевидение в прямом эфире доводило ситуацию в Донбассе ежедневно. «Ущерб гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения регулярно сообщались по средствам массовой информации. Мы задаем вопрос, почему же журналисты из западных СМИ этого не делают? Почему они с украинской стороны линии этого конфликта? Поскольку на украинской стороне конфликта ущерб наносился только ответным огнем и это легко заметить», – подчеркнул министр.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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