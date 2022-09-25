 

Российская ПВО отразила удар ВСУ по Новой Каховке

25.09.2022, 0:40, Новости дня
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В населенном пункте Новая Каховка в Херсонской области прозвучало восемь воздушных взрывов, работает ПВО, сообщила администрация города.

«[В] 23.05 в Новой Каховке работает ПВО: восемь воздушных взрывов», – сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

В субботу Новая Каховка в Херсонской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Обстрел города начался еще ночью.

В тот же день глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что власти Новой Каховки из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, общая явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области превысила 31%, ожидается увеличение числа желающих проголосовать в следующие дни референдума, нарушений и провокаций на участках в Херсонской области в субботу выявлено не было.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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