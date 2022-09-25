Предотвращает признаки преждевременного старения: чем еще полезны листья моринги для здоровья кожи

Моринга – тропическое дерево, произрастающее в Южной и Юго-Восточной Азии. Его листья издавна использовались в аюрведической медицине. Они не только оздоравливают организм, но и помогают поддерживать красоту лица. В нашей стране этот продукт можно приобрести в виде порошка, экстракта или высушенного растительного сырья. Эти формы можно использовать в косметических целях. В статье мы расскажем о пользе листьев моринги для здоровья кожи.

Осветление кожи

Средства с витамином C – любимые косметические продукты многих женщин. Эти продукты осветляют кожу и выравнивают ее тон.

Листья моринги богаты витамином C. Это вещество уменьшает выработку меланина, который придает эпидермису темный цвет и способствует появлению пигментных пятен. Оно помогает коже продуцировать коллаген. Этот белок отвечает за эластичность эпидермиса.

Листья моринги придадут лицу свежий светлый оттенок и устранят чрезмерную пигментацию.

Борьба с прыщами

Экстракт листьев моринги обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он подавляет рост микробов, вызывающих воспаление и появление прыщей.

Важно отметить, что причины акне могут быть разными. Поэтому перед применением листьев моринги необходимо проконсультироваться с врачом-дерматологом.

Предотвращение преждевременного старения

Листья моринги содержат большое количество разнообразных антиоксидантов. Эти вещества борются со свободными радикалами – продуктами окисления, которые делают кожу тусклой и ускоряют старение.

Как упоминалось выше, листья моринги увеличивают выработку коллагена. Это позволяет предотвратить обвисание кожи, появление морщин и другие возрастные изменения.

Регенерация клеток кожи

Кальций необходим организму не только для крепости костей. Этот элемент способствует восстановлению клеток кожи. Способность к регенерации позволяет эпидермису регулярно обновляться. Процесс восстановления нужен для образования новых здоровых кожных клеток.

Листья моринги чрезвычайно богаты кальцием. Средства на их основе способствуют обновлению и свежести эпидермиса.

Смягчение кожи лица

Листья моринги богаты ниацинамидом, который иначе называют витамином B3. Это вещество хорошо знакомо всем, кто интересуется поддержанием красоты кожи. Оно имеет немало полезных свойств.

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Ниацинамид укрепляет кожный барьер и улучшает текстуру эпидермиса. Он делает кожу мягкой, ровной и гладкой.

Витамин B3 увлажняет кожу. Это препятствует ее сухости и появлению морщин. Ниацинамид также улучшает цвет лица и устраняет тусклость. Экстракт листьев моринги входит в состав многих качественных увлажняющих кремов.

Маска для жирной кожи

Листья моринги богаты витаминами A, C и E. Эти вещества полезны для жирной кожи. Из листьев можно сделать маску для лица, которая уменьшит образование кожного сала.

Возьмите сухие листья моринги и разомните их. Вы также можете использовать порошок из этого растения. Затем перемешайте продукт с таким количеством воды, чтобы у вас получилась паста.

Нанесите приготовленную пасту на лицо. Через 10 – 15 минут хорошо умойтесь. Делайте эту процедуру каждую неделю. Через некоторое время вы заметите, что ваше лицо теряет жирный блеск, а количество акне уменьшается.

Заключение

При местном применении продукты на основе листьев моринги крайне редко вызывают нежелательные эффекты. Однако у людей с особой чувствительностью нельзя исключать появление аллергических реакций. Поэтому перед использованием такие средства следует протестировать на небольшом участке кожи.

Не забывайте, что средства на основе листьев моринги необходимо сочетать с другими уходовыми продуктами. В этом случае вы достигнете максимального результата.