«Ей было 12, мне — 30» – Байден потряс американских учителей неприличным комментарием

Джо Байден в ходе обращения к американским педагогам в минувшую пятницу в очередной раз спровоцировал скандал, позволив себе «похабное» замечание в адрес одной из присутствующих, пишет New York Post. По информации издания, американский президент, узнав женщину, сообщил, что они знают друг друга ещё с тех пор, как ему было 30 лет, а ей — 12. Как пишет таблоид, уточнять, что же между ними тогда было, президент не стал.



AP

Президент США Джо Байден, выступая в пятницу с обращением к американским учителям в штаб-квартире Национальной образовательной ассоциации — крунейшего педагогического профсоюза страны, — «шокировал публику» странным и, «судя по всему, неприличным комментарием», пишет New York Post.

Как пишет таблоид, увидев среди присутствующих знакомую женщину, американский лидер заявил: «Вы бы подошли да поздоровались. Мы ведь давно знакомы. Ей было 12, мне — 30. Но, как бы то ни было, эта женщина мне помогла много чего сделать».

По данным New York Post, уточнять, что же произошло, когда даме было 12, а ему 30, Байден не стал. Пресс-служба Белого дома также не стала давать никаких разъяснений по этому поводу по просьбе журналистов издания.

Между тем «вульгарное замечание» Байдена, уже успевшее «взорвать соцсети», присутствующие встретили положительно — в зале прозвучал смех и одобрительные возгласы, говорится в материале издания.

У Байдена давно приметили привычку прикасаться к женщинам и девочкам на публике и даже их «нюхать» — за это члены и сторонники Республиканской партии США даже дали президенту кличку Мерзкий Джо, напоминает обозреватель New York Post.

Впрочем, сам глава государства подобые жесты практически не комментировал с 2019 года, когда он принёс официальные извинения женщинам, заявлявшим, что он позволял себе с ними «нежелательный физический контакт», отмечает журналист.