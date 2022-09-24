 

Spiegel – «делегации ЕС пропали с радаров» — встреча Лаврова и Бербок на полях Генассамблеи ООН отменена

24.09.2022, 23:40, Разное
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Запланированная встреча министров иностранных дел РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок в Нью-Йорке не состоится, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, беседа на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была быть посвящена безопасности Запорожской АЭС. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, делегации ЕС пропали с радаров после того, как российская сторона направила им предложения о времени переговоров.


AP

Запланированная встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и главного дипломата РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке отменена, пишет Der Spiegel.

«Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым на полях сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

По всей видимости, Захарова имела в виду беседу между Бербок и Лавровым. Из дипломатических кругов немецким СМИ стало известно, что в кулуарах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в преддверии общих прений делегации стран обсуждали возможность разговора Бербок с её российским коллегой. Беседа должна была быть посвящена безопасности Запорожской АЭС. Встреча была отменена.

В последние недели ситуация вокруг Запорожской АЭС стала вызывать всё более ожесточённые споры. Объекты неоднократно подвергались обстрелам, что усилило международную обеспокоенность по поводу ядерной аварии.

В начале сентября Запорожскую АЭС посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Большинство экспертов уехали в тот же день, на месте остались только два сотрудника МАГАТЭ. После этого обстрелы атомной электростанции продолжились. МАГАТЭ заявило о значительном росте риска ядерной аварии и призвало к немедленному прекращению всех обстрелов и созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг АЭС, передаёт Der Spiegel.

Комментарии читателей на сайте Der Spiegel:

Paul_Ng5gbPe96cPhoCviRfxmR: Чего можно было ожидать от Бербок, кроме крепкого словца? Как известно, она так и не овладела дипломатией.

DeepStateNine: Вот вам и стремление к диалогу с Россией, чтобы положить конец конфликту. Даже авторы писем, призывающие к переговорам, должны понимать, что для диалога нужны как минимум двое, а второго это совершенно не интересует.

GuckyCD: На мой взгляд, поддержание дипломатических контактов, особенно с трудными партнёрами, является одной из задач министра иностранных дел. К сожалению, госпожа Бербок не справляется со своей задачей.

Moritz-x5yEq2M4g: Скажем прямо: Бербок — неправильный выбор на должность министра иностранных дел. Он приносит Германии больше вреда, чем пользы!

9w5A6F5iKuzxYPwPh6DB8j: Госпожа Бербок испугалась, услышав речь Лаврова? Он выложил на стол массу обвинений, на которые она вряд ли могла бы ответить что-нибудь «основанное на ценностях»…

Gunnar-EibCbThnR: Я думаю, что, если министр иностранных дел Германии, несмотря на многолетние стабильные дипломатические отношения с Россией, не способен вести переговоры с министром иностранных дел на полях (!) Ассамблеи ООН, это свидетельствует о вопиющей некомпетентности этого министра иностранных дел. 


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