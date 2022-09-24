 

В России собираются увеличить МРОТ и прожиточный минимум

24.09.2022, 23:20, Разное
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Министерство труда и социальной защиты России
появилось сообщение о том, что глава ведомства Антон Котяков на заседании правительства выступил с предложением увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум. Проекты соответствующих законов в итоге были поддержаны. В ближайшее время их внесут в Госдуму.

Итак, минимальный размер оплаты труда в 2023 году предлагается повысить до 16 242 рублей (+6,3%), а прожиточный минимум – до 14 375 рублей (+3,3%). Как отметили в Минтруде, благодаря этому увеличатся ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян. Это и семьи с детьми, и пенсионеры, и беременные женщины.

Необходимость повышения МРОТ и прожиточного минимума объясняется высокой инфляцией. Котяков подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, в отличие от прожиточного минимума.

Кстати, со следующего года планируют увеличить не только МРОТ и прожиточный минимум, но и материнский капитал. Индексация выплаты тоже связана с растущей инфляцией. На сколько увеличат маткапитал в 2023 году, ранее писали “Дни.ру”.


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