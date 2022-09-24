 

Когда противоречия непримиримы – Личное мнение

24.09.2022, 22:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

56-летняя Робин Райт подавала на развод с Киментом Жиро, который младше её на 22 года.


Фот: Соцсети

Климент — не альфонс, занимает один из руководящих постов в Yves Saint Laurent.

Брендфакер — возможно, но не альфонс.

Брак Райт и Жиро продлился 4 года и закончился, по их словам, ввиду «непримиримых противоречий».


Фото: Соцсети

А разве при такой разнице в возрасте можно было ожидать чего-то другого, кроме этих самых непримиримых противоречий?

Нет, можно, конечно, непримиримые противоречия перевести в разряд очень даже примиримых, но для этого один партнёр должен находиться в финансовой зависимости от другого. Если же зависимости нет, если каждый — при своих бабках, то брак с разницей в возрасте в целое поколение, с большой долей вероятности, распадётся.


Фото: Соцсети

И неважно, кто в паре старше: мужчина или женщина.

Важно, что нет финансовой зависимости, а, значит, молодой муж или молодая жена, наигравшись в любовь со старпёром, свалит, не выдержав груза «непримиримых противоречий».

Ну, кому охота в 30 лет иметь дело с климаксом жены или импотенцией мужа, усиленной старческим брюзжанием?

Как-то так.

Что должно вами двигать, чтобы вы подписались на брак с человеком, который годится вам в родители?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.20 / Владимир Пресняков и Наталья Подольская крестили младшего сына

17.06.22 / Скандалы: Расставили приоритеты

31.08.20 / В Польше велосипедист сфотографировал НЛО

08.06.22 / Мода в помощь: какие трендовые наряды 2022 года помогут замаскировать живот

25.05.21 / Скандалы: «Стыдно быть богатым»

20.08.22 / Мнение: “Ментальные войны 2022”

17.01.22 / Мнение: Письмо: “Еще полгода минимум можно просто встречаться”

06.02.22 / Выявлены наиболее неблагоприятные места для сна

21.12.21 / Невакцинированным россиянам увеличат ставку подоходного налога

23.04.22 / Загадочный оранжевый шар уже несколько месяцев летает над Техасом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика