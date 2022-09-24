Когда противоречия непримиримы – Личное мнение

56-летняя Робин Райт подавала на развод с Киментом Жиро, который младше её на 22 года.



Фот: Соцсети

Климент — не альфонс, занимает один из руководящих постов в Yves Saint Laurent.

Брендфакер — возможно, но не альфонс.

Брак Райт и Жиро продлился 4 года и закончился, по их словам, ввиду «непримиримых противоречий».



Фото: Соцсети

А разве при такой разнице в возрасте можно было ожидать чего-то другого, кроме этих самых непримиримых противоречий?

Нет, можно, конечно, непримиримые противоречия перевести в разряд очень даже примиримых, но для этого один партнёр должен находиться в финансовой зависимости от другого. Если же зависимости нет, если каждый — при своих бабках, то брак с разницей в возрасте в целое поколение, с большой долей вероятности, распадётся.



Фото: Соцсети

И неважно, кто в паре старше: мужчина или женщина.

Важно, что нет финансовой зависимости, а, значит, молодой муж или молодая жена, наигравшись в любовь со старпёром, свалит, не выдержав груза «непримиримых противоречий».

Ну, кому охота в 30 лет иметь дело с климаксом жены или импотенцией мужа, усиленной старческим брюзжанием?

Как-то так.

Что должно вами двигать, чтобы вы подписались на брак с человеком, который годится вам в родители?

—