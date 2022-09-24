 

Independent – Боррель призвал принимать «угрозы» Кремля всерьёз

24.09.2022, 22:16, Разное
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Заявления Владимира Путина о готовности использовать любые средства для защиты РФ необходимо воспринимать со всей серьёзностью, заявил в субботу в интервью британским СМИ верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По информации The Independent, Боррель также обвинил Кремль в «неподатливости».


AP

Глава европейский дипломатии Жозеп Боррель предупредил в субботу, что «очередную угрозу» со стороны президента РФ Владимира Путина о «применении ядерного оружия» необходимо принимать всерьёз, пишет британская The Independent.

Как пишет издание, комментируя в интервью британским СМИ недавние заявления Путина, который подчеркнул, что Москва готова применить все имеющиеся средства для защиты России, и предупредил, что «это не блеф», Боррель сообщил: «Когда кто-то говорит, что не блефует, нужно воспринимать его всерьёз». 

«Разумеется, сейчас наступил опасный момент, поскольку российские войска загнаны в угол, и реакция Путина — а именно его угрозы применить ядерное оружие — это очень плохо», — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.  

По мысли Борреля, боевые действия на Украине должны быть прекращены путём «дипломатического решения», которое при этом «обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины». 

Глава европейской дипломатии призвал Путина сделать шаг к переговорам, отметив, что, «чтобы танцевать танго, нужны двое», а также выразил сожаление в связи с тем, что Кремль реагирует на попытки Запада начать диалог, проявляя «неподатливость», говорится в материале The Independent. 

«Все, кто ездил в Москву, кто был в Кремле и говорил с Путиным, получают от него один и тот же ответ: «У меня есть военные цели, и, пока я их не достигну, я буду продолжать бой». Такой курс, конечно же, вызывает тревогу, но мы должны продолжать оказывать поддержку Украине», — приводит слова чиновника издание.


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