Почему нужно отключать смартфон от Сети

Многие россияне не отключают телефон от интернета, который они получают через мобильного оператора или с помощью Wi-Fi. Однако в некоторых случаях гаджет все-таки необходимо “отвязывать” от Сети, считает Евгений Кашкин.

Пользователя смартфона должно настораживать большое потребление трафика. Хоть и зачастую это означает автоматическое обновление программного обеспечения или операционной системы, но также есть вероятность активности вредоносных программ, отметил эксперт. Во этом случае, по словам Кашина, признаком может быть и сильный нагрев гаджета.

При возникновении подозрений смартфон лучше всего отключить от мобильного интернета и запустить антивирусную программу. Если же интернет крайне необходим, лучше всего им пользоваться через Wi-Fi. Так советует доцент кафедры “Интеллектуальные системы информационной безопасности” РТУ МИРЭА.

Перед отключением интернета или после этого в настройках можно проверить, какое именно приложение потребляет слишком много трафика. В личном кабинете оператора связи также можно запросить детализацию использования Сети. Кашин посоветовал установить на смартфоне ограничение (лимит) на потребление трафика. Эта функция есть в настройках.