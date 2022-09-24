Нельзя использовать отпечаток пальца в смартфоне: эксперт предостерег россиян

В смартфонах нового поколения появилась такая функция, как разблокировка при помощи отпечатка пальца. Многие пользователи гаджетов сочли такое новшество полезным. К тому же, оно не занимает много времени. Достаточно лишь приложить палец к сканеру.

Однако такой способ разблокировки смартфона нельзя считать безопасным. Игорь Михайлов отметил, что злоумышленники могут скопировать отпечаток пальца, например, со стеклянного стакана, и воспроизвести на полимерной основе. А еще на человека могут оказать психологическое давление или применить силу и таким образом заставить разблокировать устройство.

Самый безопасный и надежный способ блокировки гаджета – это сложный пароль, который будет знать лишь владелец, считает Михайлов. Он посоветовал россиянам отключить способ разблокировки устройства по отпечатку пальца и лицу и оставить лишь пин-код.

Пин-код для входа в смартфон должен содержать как можно больше символов. При этом используемые для пароля символы не должны использоваться, например, для доступа в приложения, социальные сети, другие интернет-ресурсы. То есть пин-код должен быть уникальным.