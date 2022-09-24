Эксперт упрекнул США в двойных стандартах из-за критики референдумов

Проведение референдумов по вступлению ДНР, ЛНР, Херсонской и части территорий Запорожской областей в состав РФ соответствует мировой практике, но слова Байдена о том, что эти голосования – фикция, говорят о двойных стандартах на Западе, который в прошлом признавал результаты аналогичных волеизъявлений, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. В субботу президент США Джо Байден назвал проведение референдумов вопиющим нарушением международного права.

«Совершенно очевидно, что вне зависимости от того, как пройдут референдумы, позиция США в поддержке Украины и ее неонацистского курса не изменится. Поэтому все аргументы Байдена о том, что США не признают результаты референдумов, смехотворны и говорят о том, что он недостаточно хорошо знает международное законодательство и мировой опыт проведения референдумов», – считает член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

В субботу президент США Джо Байден, комментируя референдумы о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и части территорий Запорожской областей в состав Российской Федерации, заявил, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами над созданием дополнительных «быстрых и мощных» экономических издержек для России. «Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН», – сообщил Байден.

Григорьев, который сейчас находится в Донецке, рассказал о высокой активности избирателей. «Я вижу, с каким удовольствием голосуют люди и открыто говорят о своем выборе, который они сделали, по сути говоря, уже давно – много лет назад. Естественно, что в ДНР очень многие участвуют в референдуме», – подчеркнул собеседник.

Эксперт считает, что аудитория Байдена плохо знает историю. «Был целый ряд референдумов, по итогам которых создавались новые страны, либо, наоборот, происходило объединение. Например, в 1955 году прошел референдум о статусе Саара. В 1957 году Саарская область вошла в состав ФРГ. В 1990 году прошел референдум в Словении, а в 1991 – в Хорватии, после чего были созданы независимые государства», – напомнил Григорьев.

Собеседник подчеркнул, что проведение референдумов по вступлению ДНР, ЛНР, Херсонской и части территорий Запорожской областей в состав РФ «соответствует мировой практике». «Референдум о независимости Черногории и выходе ее из состава государственного союза Сербии и Черногории состоялся 21 мая 2006 года. Был и другой целый ряд референдумов, результаты которых были признаны», – указал Григорьев.

Более того, западные страны неоднократно признавали объединение без проведения референдумов. Так было в 1990 году, когда ФРГ поглотила ГДР. «Есть пример Косова, где мнение народа никто не спрашивал вовсе. Но США и целый ряд стран Европы признали Косово в качестве независимой страны», – напомнил член Общественной палаты.

Опыт признания и непризнания референдумов для США и Европы, считает Григорьев, «носит абсолютно ангажированный политический характер». «Одни референдумы принимаются в качестве абсолютно беспристрастных и легитимных, а другие точно такие же референдумы не признаются. Я хочу напомнить Байдену, что существует соответствующая статья устава ООН, которая провозглашает право наций на самоопределение и ровно в соответствии с этой статьей и поступают ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области», – подытожил Григорьев.

В субботу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области проходят референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование началось накануне и продлится по 27 сентября включительно.

Ранее в субботу в Совбез ООН поступил запрос от США, Украины и Албании в связи с проведением этих референдумов. Они запросили провести специальное заседание СБ ООН во вторник.

—