Знаменитое чтение: 5 романов, озвученных звездами

Классика мировой литературы в исполнении комика Евгения Чебаткова или актрисы

Дарьи Мороз подарит вам колоссальное удовольствие — слушайте по дороге на

работу, перед сном и на пробежке.

“Гордость и предубеждение”, Джейн Остин —Равшана Куркова

Викторианская Англия, балы, сплетни и уютная

атмосфера британской провинции — все это есть в лучшем романе Джейн Остин “Гордость и предубеждение”. Даже если вы его уже читали и много раз смотрели

экранизацию, мы все равно советуем освежить классику и послушать аудиокнигу —

тем более, что в исполнении актрисы Равшаны Курковой текст заиграет новыми

красками. История любви остроумной Элизабет Беннет, которая единственная из

своих сестер не стремилась удачно выйти замуж, и благородного мистера Дарси

будто снова оживает перед глазами. Куркова отлично подчеркивает интонацию Джейн

Остин и ее ироничный юмор — не сомневаемся, что вы получите от прослушивания

огромное удовольствие.

“Алиса в стране чудес”, Льюис Кэрролл — Агата Муцениеце

Почему сказка Льюиса Кэрролла никогда не

устаревает и вот уже полтора века пользуется неизменным успехом и у детей, и у

взрослых? Просто автор очень постарался — Кэрролл создал настоящий шедевр, в

котором зашифровано множество философских и научных концепций. Впрочем,

углубляться в этом не обязательно, — можно просто отправиться вместе с Алисой в

фантасмагорическое путешествие, вспомнить ключевых героев и отвлечься от

рутины, играя в крикет с Червонной Королевой. Слушая текст книги в исполнении

Агаты Муцениеце вы легко сможете представить даже самые замысловатые образы

Льюиса Кэрролла. Агата — обладательница приятного, звонкого голоса, которому

очень подходить озвучивать сказки. Слушайте вместе с ребенком в машине или

перед сном — актриса прочитает с большим выражением, чем это сделали бы вы.

“Король, дама, валет”, Владимир Набоков — Дарья Мороз

Актриса Дарья Мороз озвучила одно из наименее

известных произведений Владимира Набокова — и оно несомненно достойно вашего

внимания. Звезда читает историю, фабула которой может показаться банальной —

богатый и уже немолодой человек Курт Драйер безумно любит

свою юную жену Марту, которую интересуют лишь деньги супруга. В то же время она

крутит роман с симпатичным племянником Драйера, совершенно беспринципно и даже

жестоко обманывая мужа. За фабулой бульварного романа кроется глубокое

философское размышление о природе добра и зла, и душевной бедности,

свойственной некоторым людям. Приятный голос Дарьи Мороз и прекрасный слог

Набокова — аудио-формат раскрывает классический роман в новом свете.

“Двенадцать стульев”, Илья Ильф, Евгений Петров — Евгений Чебатков

Уморительная история о похождениях

обаятельного авантюриста Остапа Бендера и бывшего дворянина Кисы Воробьянинова,

тоже почувствовавшего азарт охоты на бриллианты. Текст читает популярный

стендап-комик Евгений Чебатков — и если роман раньше казался вам смешным, то в

исполнении Чебаткова он зазвучит еще более забавно. Потрясающие диалоги,

нелепые ситуации, колоритные персонажи, множество крылатых фраз Остапа Бендера

— роман “Двенадцать стульев” хоть и рассказывает о давних временах НЭПа, но

остается актуальным по сей день. Потому что обстоятельства меняются, а люди —

нет.

“Странная история Бенджамина Баттона”, Фрэнсис Скотт Фицджеральд — Айза Долматова

Для вас, возможно, станет сюрпризом, что

блогер и дизайнер Айза Долматова, которая больше известна подробностями своей

личной жизни, озвучила самое известное произведение Фицджеральда. И получилось

отлично! Не хуже, чем у профессиональных актеров, — текст звучит спокойно и

ровно, оставляя место вашему собственному воображению. А фабулу романа вы

наверняка помните — Бенджамин Баттон проживает жизнь “наоборот” — с каждым

годом он становится все моложе, в то время как любимые им люди постепенно

стареют… Все это происходит в “эпохи джаза”, когда люди, уставшее от войны и

экономического кризиса, хотели развлекаться и жить так, будто каждый день может

стать последним. Фицджеральд размышляет о ценности времени и обществе, которое

сторонится и боится всего, что выбивается за привычные рамки. Несчастного

Баттона, например. Фантастическая, но в то же время очень грустная история

заставляет задуматься о многом, — так что послушайте роман, даже если уже

читали его ранее.

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