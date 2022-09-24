В Херсонской области и ЛНР рассказали о явке за два дня голосования

Общая явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составляет 31,79%, ожидается увеличение числа желающих проголосовать в следующие дни референдума, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей», – цитирует ТАСС Захарову.

Она отметила, что жители Херсонской области голосовали в субботу на референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ более активно, чем в пятницу, а в следующие дни ожидается увеличение явки.

Также Захарова заявила, что нарушений и провокаций на участках в Херсонской области в субботу выявлено не было.

В свою очередь, глава ЦИК ЛНР отметила, что явка избирателей в республике за два дня голосования на референдуме на 20.00 составляет 45,86%.

Отмечается, что более 110 тыс. граждан ЛНР проголосовали на референдуме о вхождении республики в состав РФ на избирательных участках субъектов России, за два дня голосования в процедуре участвовали 624 тыс. жителей республики.

Между тем, явка на референдуме в Запорожской области составила 35,54% за два дня с учетом голосов за рубежом. Отмечается, что более 12 тыс. человек проголосовали на референдуме о вхождении Запорожской области в РФ за пределами региона. Обращений по нарушениям порядка проведения референдума в Запорожской области за второй день голосования не было, отметил председатель избиркома.

Ранее в Общественной палате заявили, что явка на референдумах в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15%.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.

Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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