 

Чавушоглу заявил о нахождении путей выхода российской продукции на мировые рынки

24.09.2022, 20:29, Новости дня
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и ООН нашли некоторые варианты по выходу российской агропродукции на рынки.

«Мы ведем работу с ООН в нашем координационном центре (по экспорту зерна) в Стамбуле. Там представлены все стороны. Некоторые варианты (по выходу российского удобрения на рынки) мы нашли, работа продолжается», – приводит РИА «Новости» заявление Чавушоглу на встрече с соотечественниками в Лос-Анджелесе.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Неделю назад Президент Турции Тайип Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС, где, в том числе, обсуждалась поставка зерна и удобрений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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