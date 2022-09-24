Чавушоглу заявил о нахождении путей выхода российской продукции на мировые рынки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и ООН нашли некоторые варианты по выходу российской агропродукции на рынки.

«Мы ведем работу с ООН в нашем координационном центре (по экспорту зерна) в Стамбуле. Там представлены все стороны. Некоторые варианты (по выходу российского удобрения на рынки) мы нашли, работа продолжается», – приводит РИА «Новости» заявление Чавушоглу на встрече с соотечественниками в Лос-Анджелесе.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Неделю назад Президент Турции Тайип Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС, где, в том числе, обсуждалась поставка зерна и удобрений.

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