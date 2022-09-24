 

Эстонцев научили пользоваться туалетом в случае отключения канализации

24.09.2022, 20:28, Новости дня
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В Эстонии на местном телевидении эксперт спасательного департамента показал, что нужно делать, если на фоне энергокризиса в стране в доме отключат канализацию.

«Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой», – рассказал на видео эксперт, передает RT.

 

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила население о возможном отключении электроэнергии.

После ее выступления люди начали массово скупать электрогенераторы и сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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