 

Выглядеть роскошно не сложно: надеваем комбинезон нейтрального цвета, очки в черепаховой оправе и не только

24.09.2022, 20:15, Разное
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Для того чтобы выглядеть роскошно, необязательно покупать дорогостоящие вещи. Можно создавать эффектные луки с помощью уже имеющихся в наличии изделий или с помощью аксессуаров. Вот несколько идей для вдохновения.

Комбинезон нейтрального цвета

Комбинезон в этом сезоне в моде, поэтому смело создавайте стильные образы с данной вещью. Комбинируйте одежду нейтрального цвета (например, серого) с бежевыми ботинками на шнуровке. Подчеркните талию с помощью ремня.

Очки в черепаховой оправе

Этот тренд вернулся к нам из девяностых. Пока еще на улице солнечные деньки, не упускайте момент похвастаться стильным аксессуаром в виде очков в черепаховой оправе с толстыми затемненными линзами.

Тотал блэк

Создайте комплект из одежды черного цвета, чтобы почувствовать себя настоящей модницей. Какие изделия комбинировать – на ваше усмотрение. Можете сочетать топ с оголенными плечами и плиссированную юбку миди, например. Обувь может быть либо тоже черная, либо бежевая.

Яркие сапоги

Если хотите создать яркий и самобытный образ, тогда внедрите в наряд акцентную вещь. Это может быть не только одежда, но и обувь. Например, ярко-красные сапоги (как вариант, лакированные). Их можно сочетать с юбками, платьями, скинни и другой одеждой.

Украшения

Редко какой образ можно назвать целостным без украшений. Вот, почему не стоит игнорировать изделия в виде браслетов, колец, цепочек, кулонов и т.д. Подойдет и бижутерия, и ювелирные изделия.

Черная водолазка

Казалось бы, простая вещь, но с ней любой комплект одежды смотрится изысканно и элегантно. Если хотите примерить на себя образ соблазнительной красавицы, используйте сочетание красного и черного.

Платье с анималистичным принтом

Прошли те времена, когда одежда с анималистичным принтом считалась безвкусной. Сейчас можете смело надевать любимые платья и юбки “под леопарда” для создания лука в повседневном стиле.


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