Мнение: Депутаты на фронте, мас-рестлинг и победа здоровой пищи над алкоголем

1. Десятки депутатов Государственной думы попросили, чтобы их отправили на фронт. Наш петербуржский депутат Виталий Милонов уже выехал на Донбасс (ссылка). К законодательным инициативам господина Милонова можно относиться по-разному, однако никто из тех, кто знаком с биографией депутата, не сомневается в двух его качествах: в личном мужестве и в безусловном патриотизме.

Как стало известно, Милонов уже прибыл в зону спецоперации. Депутат рассказал, что хорошо ориентируется на местности, а некоторое время назад служил в Народной милиции Донецкой народной республики. Кроме того, он имеет специальность старшего наводчика.

22 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что депутаты Госдумы не имеют никакой брони, чтобы не участвовать в спецоперации. По его словам, все парламентарии, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в Донбасс.

Вот более подробное интервью, где Милонов рассказывает о своём опыте в качестве добровольца в ДНР (ссылка).

В зону боевых действий начали отправляться и другие известные государственники и их родственники. Так, например, мобилизовали сына главы Крыма Сергея Аксёнова (ссылка).

2. В США тоже популярен необычный российский вид спорта, мас-рестлинг, суть которого заключается в том, чтобы отобрать у противника снаряд в виде жезла гаишника (ссылка):

Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, который сумел покорить почти весь мир. Описать его трудно, но обычно во время соревнований участники сидят друг напротив друга, упираются ногами в доску и перетягивают короткую деревянную палку. «Мас» в переводе с якутского означает «дерево, палка», «рестлинг» — с английского — «борьба». <…>

Мас-рестлинг требует серьезной спортивной подготовки, ведь он задействует мышцы рук, ног, спины и брюшного пресса. Поединок длится до двух побед одного из борцов в двух или трех раундах. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника или если соперник выпустил палку.

Первый чемпионат по мас-рестлингу прошел в 2014 году в Якутии — там, где он и зародился. Тогда в соревнованиях приняли участие 144 спортсмена из 35 стран мира в 15 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Вот пример матча по мас-рестлингу (ссылка):

А вот пример соревнования в США (ссылка):

3. При выборе между водкой и здоровой едой россияне теперь выбирают здоровую еду (ссылка):



В 2022 году впервые в истории доля трат на фрукты и овощи в ИПЦ [индекс потребительских цен] перебила долю алкоголя.

Напомню, что ИПЦ, отражающий уровень инфляции в стране, считается на основе усреднённой потребительской корзины.

Возможно, конечно, дело отчасти в том, что водка в этом году дорожала медленно (ссылка). Но в предыдущие годы цена водки быстро росла из-за подъёма акцизов, и все данные говорили о снижении потребления алкоголя россиянами примерно вплоть до момента выхода из ковидного карантина, когда многие решили, что пришло время расслабиться.

Так или иначе, общий многолетний тренд говорит о том, что фрукты и овощи для россиян теперь стали важнее, чем спиртное.