 

Мнение: Депутаты на фронте, мас-рестлинг и победа здоровой пищи над алкоголем

24.09.2022, 19:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Десятки депутатов Государственной думы попросили, чтобы их отправили на фронт. Наш петербуржский депутат Виталий Милонов уже выехал на Донбасс (ссылка). К законодательным инициативам господина Милонова можно относиться по-разному, однако никто из тех, кто знаком с биографией депутата, не сомневается в двух его качествах: в личном мужестве и в безусловном патриотизме.

Как стало известно, Милонов уже прибыл в зону спецоперации. Депутат рассказал, что хорошо ориентируется на местности, а некоторое время назад служил в Народной милиции Донецкой народной республики. Кроме того, он имеет специальность старшего наводчика.

22 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что депутаты Госдумы не имеют никакой брони, чтобы не участвовать в спецоперации. По его словам, все парламентарии, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в Донбасс.

Вот более подробное интервью, где Милонов рассказывает о своём опыте в качестве добровольца в ДНР (ссылка).

В зону боевых действий начали отправляться и другие известные государственники и их родственники. Так, например, мобилизовали сына главы Крыма Сергея Аксёнова (ссылка).

2. В США тоже популярен необычный российский вид спорта, мас-рестлинг, суть которого заключается в том, чтобы отобрать у противника снаряд в виде жезла гаишника (ссылка):

Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, который сумел покорить почти весь мир. Описать его трудно, но обычно во время соревнований участники сидят друг напротив друга, упираются ногами в доску и перетягивают короткую деревянную палку. «Мас» в переводе с якутского означает «дерево, палка», «рестлинг» — с английского — «борьба». <…>

Мас-рестлинг требует серьезной спортивной подготовки, ведь он задействует мышцы рук, ног, спины и брюшного пресса. Поединок длится до двух побед одного из борцов в двух или трех раундах. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника или если соперник выпустил палку.

Первый чемпионат по мас-рестлингу прошел в 2014 году в Якутии — там, где он и зародился. Тогда в соревнованиях приняли участие 144 спортсмена из 35 стран мира в 15 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Вот пример матча по мас-рестлингу (ссылка):

А вот пример соревнования в США (ссылка):

3. При выборе между водкой и здоровой едой россияне теперь выбирают здоровую еду (ссылка):
 
В 2022 году впервые в истории доля трат на фрукты и овощи в ИПЦ [индекс потребительских цен] перебила долю алкоголя.

Напомню, что ИПЦ, отражающий уровень инфляции в стране, считается на основе усреднённой потребительской корзины.

Возможно, конечно, дело отчасти в том, что водка в этом году дорожала медленно (ссылка). Но в предыдущие годы цена водки быстро росла из-за подъёма акцизов, и все данные говорили о снижении потребления алкоголя россиянами примерно вплоть до момента выхода из ковидного карантина, когда многие решили, что пришло время расслабиться.

Так или иначе, общий многолетний тренд говорит о том, что фрукты и овощи для россиян теперь стали важнее, чем спиртное.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.22 / Джонсон уйдёт с поста премьер-министра

08.08.22 / К 2024 году специалисты завершат расчистку русла и увеличат глубину реки Сочи

02.08.22 / Из-за последней «Матрицы» крупнейшие масонские ложи сменят пароли

05.09.20 / В Германии арестовали подростка, выложившего ролик о приготовлении «Новичка» в домашних условиях

18.01.21 / Алексея Навального депортируют в Германию из-за незаконного пересечения границы

30.12.20 / От Роналду до Кайли Дженнер: 10 самых популярных снимков звезд в Instagram в 2020 году

30.03.22 / Мэрайя Кэри поделилась редким фото подросших близнецов, на котором их не узнать

10.01.22 / Борис Щербаков призвал досрочно освободить Михаила Ефремова

25.07.22 / Мнение: Про “Рыцарей зимнего похода”

14.03.22 / Больше ничего нельзя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика