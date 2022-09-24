«Ошиблись при расшифровке»: конец света по календарю майя наступит 22 декабря 2022 года

Главный научный сотрудник Гарвардского университета Роберт Джефферсон опубликовал в авторитетном научном журнале Nature статью «Новые подходы к декодированию письменности майя». Учёному удалось доказать, что при расшифровке календаря мезоамериканской цивилизации специалисты не учитывали ряд особенностей письменности майя. Из-за этого было допущено несколько грубых ошибок.

«Я наглядно продемонстрировал, что при указании даты майя писали не только год, но и ряд символов, которые его уточняли. Их календарь не является исключением, поэтому чтобы перевести его точно, нужно учитывай эту особенность», – заявил Джефферсон в эфире телеканала CNN

Таким образом, и дата конца света по календарю майя также была расшифрована неправильно. Джефферсон не сомневается, что по информации жрецов уничтоженной европейскими колонизаторами цивилизации, Земля должна погибнуть 22 декабря 2022 года.

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