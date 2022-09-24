 

Мнение: Шаблон

24.09.2022, 19:15, Разное
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Путин подписал законы о новых сроках за уклонение от мобилизаций, неисполнение, неправильное поведение и прочие грехи смердов перед царем.

Обращает на себя внимание вот что.

Это уже третий проектный кризис за последние два с половиной года. И каждый проект идёт по шаблону: вводится кризисная ситуация (пандемия, спецоперация, мобилизация). Сразу за этим вводятся несоразмерные наказания за нарушения предписанных проектом действий. Далее все спускается на уровень исполнителей, причём высшее руководство категорически отказывается непосредственно руководить происходящим, занимая позицию то ли наблюдателя, то ли арбитра над исполнителями. Если и создается какая-то якобы централизованная структура, то она носит, скорее, информационный характер, чем управляющий. А можно и вообще без нее, как сейчас.

В итоге вертикаль размывает ответственность на огромное число разноуровневых звеньев, где всё и тонет. Никакие громогласные призывы сверху на это огромное болото не действуют, попытки ручного управления, как камень в трясину: бульк и затихающие круги по тине.

Нынешний рукотворный кризис развивается в том же ключе. Закончится тем же. Просто трупов будет больше. Ну, и закончится он ещё быстрее.

Ну, и чем будут закрывать провал и этого проекта? Атомной угрозой? Так действовать будут так же. Если, конечно, дадут.

Источник: Эль Мюрид


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