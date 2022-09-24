 

Разобрали по косточкам: Что случилось с лицом Ирины Шейк?

24.09.2022, 19:10, Разное
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Звезда Ирины Шейк зажглась в 2004 году. Именно тогда ее, юную, но уже безумно привлекательную, заметил на конкурсе красоты один из модельных скаутов.
Гия Джикидзе, открывший миру Наталью Водянову, подарил Ирине Шейк путевку в мир процветания.

Сейчас красотке исполнилось 36 лет, но она супер-желанна: дома моды хотят с ней поработать, мужчины – предложить отношения, а женщины – стать чуточку похожи. Именно с таким запросом приходят дамы в кабинеты к хирургам. Происходит это так часто, что многие задумываются: а посещала ли сама Ирина пластических хирургов? Страждущие просят специалистов, чтобы те разобрали по косточкам лицо супермодели.

Один из практикующих пластических хирургов внимательно рассмотрел фотографии и видео, чтобы ответить на мучающий многих вопрос. Итак, что случилось с лицом Ирины Шейк по мнению Филиппа Выступца.

“Никаких операций не было. Оголились скулы, стала
больше длина верхней губы, лицо теперь скелетизированнее, но это
не операции”, – резюмировал специалист. В том, что лицо супермодели изменилось, виноват исключительно возраст. Филипп Выступец также отметил, что не видит следов вообще никаких манипуляций. Только грудь стала чуть пышнее, но это может быть вызвано рождением ребенка.


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