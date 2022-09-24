Трендовое окрашивание волос осень-зима 2022-2023: самые модные цвета сезона

При смене времен года многие женщины испытывают желание поменять что-то и в своей внешности. Самым простым способом добиться этого считается, конечно же, окрашивание волос. Осенью-зимой 2022-23 в моде самые разные оттенки. Поэтому выбрать цвет, идеально подходящий именно вам, будет совершенно несложно.

Каштановый

Осенью этот модный цвет в особенности подойдет для брюнеток. Этот оттенок не только будет смотреться современно, но и подчеркнет естественную красоту волос. В особенности хорошо каштановый в этом сезоне подойдет обладательницам длинных вьющихся волос. Также считается, что выбирать этой осенью лучше всего глянцевый вариант этого цвета.

Естественные теплые оттенки

Стилисты рекомендуют выбирать этой осенью естественные теплые оттенки. При этом идеальным вариантом может стать цвет на 1-2 тона темнее собственных волос. Это правило рекомендуется соблюдать как при обычном однотонном окрашивании, так и при мелировании.

Карамельный блонд

Главным трендом этого сезона стилисты называют карамельный блонд. Такой оттенок в особенности хорошо подойдет для светлых волос. Карамельный блонд может сочетать в себе оттенки от русого и медового до шоколадного. Этот цвет создает красивый, переливающийся объем, а поэтому выглядит дорого и роскошно.

Считается, что этот цвет идеально подходит обладательницам персиковой, смуглой или бронзовой кожи. При этом его не стоит выбирать девушкам с холодной фарфоровой кожей.

Медовый

Медовый цвет в текущем сезоне также занимает особое место. При желании волосы можно окрасить и в золотистый цвет, который традиционно считается осенним. Уже один этот оттенок в холодном сезоне сделает образ стильным и современным. Модными осенью 2022 года будут и красноватые оттенки блонда.

Черный

Темные цвета в холодном сезоне этого года, по мнению стилистов, будут в приоритете. При желании можно выбрать очень темный каштановый или вообще чистый черный. Такие оттенки отлично подойдут бунтарским натурам. Черный — просто замечательный способ внести перчик в свой образ. Стилисты считают, что осенью в моде будут как матовый черный цвет волос, так и глянцевый.

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Чистая медь

Самым эффектным цветом этой осени, безусловно, можно назвать чистую медь. Красные оттенки для волос очень многообразны.

И тем девушкам, которые хотят выглядеть модно, не составит труда подобрать для себя наиболее подходящий вариант. Правильно выбранный медный оттенок подчеркнет цвет глаз и заставит кожу сиять.

Молочный шоколад

Трендовый цвет растопленного молочного шоколада станет, по мнению стилистов, в особенности актуальным в конце осени. При всей своей сложности и выразительности этот цвет считается универсальным. Отлично подойти он может девушкам с абсолютно любым типом кожи. Но в особенности хорошо волосы цвета мокко смотрятся с карими глазами.

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Платиновый блонд

Платиновый блонд — еще один цвет волос, который смело можно выбирать осенью и в особенности зимой этого года. Добиться нужного эффекта платины в прическе можно, в том числе с помощью бликов. По мнению стилистов, в особенности хорошо в этом сезоне будет смотреться платиновый блонд на вьющихся волосах средней длины.

Помимо платинового, этой осенью в моде также бежевый блонд. Такой оттенок, как считают стилисты, подойдет девушке с любым типом кожи. Также бежевый блонд относят к одному из самых практичных цветов.

Грязный блонд

И пожалуй, самым необычным трендовым оттенком осени этого года можно назвать грязный блонд.

Этот вариант стилисты рекомендуют выбирать тем, кто хочет изменить цвет волос, но не любит радикальных мер. Также к плюсам грязного блонда можно отнести то, что он идеально сочетается с одеждой осенних цветов.